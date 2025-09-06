不滿電動車徵稅談判卡關 大陸盯上歐豬 課反傾銷稅

經濟日報／ 記者陳政錄／綜合報導
航運貿易示意圖。 （路透）
航運貿易示意圖。 （路透）

歐盟對大陸電動車課徵反補貼稅的談判卡關，大陸提出反制措施，大陸商務部昨（5）日宣布，初步認定原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品「存在傾銷」，決定以保證金形式實施臨時反傾銷措施，自今年9月10日起實施，遭抽樣和配合調查的歐盟企業保證金比率在15.6%到32.7%之間，其他歐盟公司則面臨最高的62.4%反傾銷稅。

據大陸商務部公告，2024年6月17日，中方決定對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品（以下稱被調查產品）進行反傾銷立案調查。

大陸商務部稱，調查機關初步認定，原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品存在傾銷，大陸國內產業受到實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關係。

大陸商務部表示，調查機關決定採用保證金形式實施臨時反傾銷措施。自2025年9月10日起，進口經營者在進口被調查產品時，應依據本初裁決定所確定的各公司的保證金比率向大陸海關提供相應的保證金。

據公告，保證金以大陸海關確定進口貨物的計稅價格從價計徵，計算公式為：保證金金額=（海關確定進口貨物的計稅價格×保證金徵收比率）×（1+進口環節增值稅稅率）。

按照大陸商務部附表，接受抽樣的歐盟公司，保證金比率在15.6%到32.7%之間，配合調查的公司為20%，至於其他歐盟公司，則面臨最高的62.4%保證金比率。

上述調查通常為期一年，就這起於去年6月發起的調查，今年中，因中歐經貿會談一度取得進展，大陸商務部曾以「鑒於本案情況複雜」為由，於6月10日公布，將對歐盟進口的豬肉及豬副產品的反傾銷調查期限延長至今年12月16日，不過，初步認定結果於昨日揭曉，早於調查期限截止日。

值得注意的是，同日，大陸商務部還公布，「鑒於本案情況複雜」，決定對原產於加拿大、日本和印度的進口鹵化丁基橡膠進行的反傾銷立案調查期限延長至2026年3月14日，和對原產於加拿大的進口油菜籽進行的反傾銷立案調查期限延長至2026年3月9日。


延伸閱讀

遭中國課徵反傾銷稅　歐盟矢言捍衛豬肉產業

豬肉 歐盟 反傾銷

延伸閱讀

金融界反腐再傳震撼彈 路透曝陸證監會前主席易會滿遭帶走調查

陸認定歐盟豬肉傾銷 將徵最高62.4%保證金

遺產900萬怎分…頂客族丈夫驟逝？兩岸律師揭台灣與大陸差異

2港人教唆！大陸黑工低價吸客陪拍化妝攝影 港釣魚執法抓10人

相關新聞

認定傾銷！陸將對歐盟豬肉 徵最高62.4%保證金

大陸與歐盟就大陸電動車課徵反補貼稅的談判卡關，大陸宣布反制措施，大陸商務部昨天（五日）公告，初步認定原產於歐盟的進口相關...

金融界反腐再傳震撼彈 路透曝陸證監會前主席易會滿遭帶走調查

大陸金融領域反腐再度傳出震撼彈，路透報導，前大陸證監會主席易會滿國上周被相關部門帶走調查，調查內容包括其親屬是否在其擔任...

5奈米可期！傳華為今年第4季發布麒麟9030

華為昨（4）日發布新一代三折旗艦手機Mate XTs 非凡大師，披露搭載麒麟9020系統級晶片（SoC），這也是麒麟晶片...

京滬8月房市 傳出好消息

8月是大陸房地產行業的傳統淡季，不過隨著北京、上海相繼在今年8月推出樓市新政，其8月新房、二手房成交與7月相比均出現不同...

新凱來滿手單 拚2027年IPO

與華為關係密切的大陸半導體設備公司新凱來表示，目前在手訂單已經超過人民幣百億元，客戶包括深圳鵬芯微，中芯國際、華虹集團以...

陸銀行高管最高降薪80%

大陸銀行業薪酬改革持續推進背景下，高管降薪成為大陸不少銀行薪酬結構改革的關鍵詞。根據陸媒估算，42家A股上市銀行中，今年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。