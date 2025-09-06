京滬8月房市 傳出好消息

8月是大陸房地產行業的傳統淡季，不過隨著北京上海相繼在今年8月推出樓市新政，其8月新房、二手房成交與7月相比均出現不同程度增長。

隨著傳統的銷售旺季「金九銀十」即將到來，分析則認為，新一輪房地產支持政策有望加快推出。

今年8月，北京公布符合條件家庭在北京市五環外不再限制購房套數，並提高購買二套房的住房公積金貸款額度。

上海則公布調減住房限購、調整住房公積金、調整個人住房信貸以及完善個人住房房產稅等政策。

第一財經報導，據北京市住建委網簽數據，8月北京二手住宅共成交13,331套，月增4.28%，年減7.19%；新房方面，8月北京新建商品住宅成交2,733套，月增6.2%，年減12.1%。

上海中原地產數據顯示，8月上海新建商品住宅成交面積40.1萬平方公尺，月增17.5%。

其中，30日單日成交量達到1,103套，上海二手房時隔2個月再次單日破千套，推動全市二手房成交量突破1.99萬套，月增3%、年增11%。

