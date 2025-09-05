金融界反腐再傳震撼彈 路透曝陸證監會前主席易會滿遭帶走調查

大陸金融領域反腐再度傳出震撼彈，路透報導，前大陸證監會主席易會滿國上周被相關部門帶走調查，調查內容包括其親屬是否在其擔任證監會主席期間獲取不當利益。但大陸官方尚未證實或駁斥此事。

路透援引以匿名的消息人士說法指出，易會滿正因涉嫌貪腐接受調查，調查內容包括其親屬是否在其擔任證監會主席期間獲取不當利益。消息人士未提供更多細節。

路透指未能聯繫到易會滿置評。大陸證監會、國新辦以及中共中紀委的官員均未立即回應置評請求。去年2月，大陸股市暴跌，機構和散戶投資者紛紛尋求停損，易會滿意外被免去證監會主席職務。大陸當局當時並未給出易被解職的任何理由。

公開資料顯示，易會滿曾長期在大陸國有銀行體系任職，官至中國工商銀行行長，2019年升任證監會主席，2024年被免去證監會主席後，他現任中共中央委員、大陸政協委員、政協經濟委員會駐會副主任。

大陸全國政協旗下「人民政協報」7月30日曾報導，29日政協機關召開2025年上半年工作總結和下半年工作部署會，大陸全國政協副主席王東峰出席會議並講話。包含易會滿在內的多位專門委員會駐會副主任參加會議。