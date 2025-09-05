快訊

大陸將實施小行星撞擊任務 驗證防禦方案可行性

金融界反腐再傳震撼彈 路透曝陸證監會前主席易會滿遭帶走調查

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸證監會前主席易會滿，傳出被調查，但官方尚未證實。圖為易會滿先前在工商峰會上發言。新華社
大陸證監會前主席易會滿，傳出被調查，但官方尚未證實。圖為易會滿先前在工商峰會上發言。新華社

大陸金融領域反腐再度傳出震撼彈，路透報導，前大陸證監會主席易會滿國上周被相關部門帶走調查，調查內容包括其親屬是否在其擔任證監會主席期間獲取不當利益。但大陸官方尚未證實或駁斥此事。

路透援引以匿名的消息人士說法指出，易會滿正因涉嫌貪腐接受調查，調查內容包括其親屬是否在其擔任證監會主席期間獲取不當利益。消息人士未提供更多細節。

路透指未能聯繫到易會滿置評。大陸證監會、國新辦以及中共中紀委的官員均未立即回應置評請求。去年2月，大陸股市暴跌，機構和散戶投資者紛紛尋求停損，易會滿意外被免去證監會主席職務。大陸當局當時並未給出易被解職的任何理由。

公開資料顯示，易會滿曾長期在大陸國有銀行體系任職，官至中國工商銀行行長，2019年升任證監會主席，2024年被免去證監會主席後，他現任中共中央委員、大陸政協委員、政協經濟委員會駐會副主任

大陸全國政協旗下「人民政協報」7月30日曾報導，29日政協機關召開2025年上半年工作總結和下半年工作部署會，大陸全國政協副主席王東峰出席會議並講話。包含易會滿在內的多位專門委員會駐會副主任參加會議。

中共 主任 反腐

延伸閱讀

大陸將實施小行星撞擊任務 驗證防禦方案可行性

路透：前中國證監會主席易會滿涉貪被查

遺產900萬怎分…頂客族丈夫驟逝？兩岸律師揭台灣與大陸差異

「英雄歸隊」在ICU看完閱兵！大陸102歲抗戰老兵當晚離世

相關新聞

金融界反腐再傳震撼彈 路透曝陸證監會前主席易會滿遭帶走調查

大陸金融領域反腐再度傳出震撼彈，路透報導，前大陸證監會主席易會滿國上周被相關部門帶走調查，調查內容包括其親屬是否在其擔任...

陸認定歐盟豬肉傾銷 將徵最高62.4%保證金

作為大陸對歐盟電動車反補貼稅的反制措施之一，大陸商務部5日公告，初步認定原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品「存在傾銷」，...

內部管理高標準 字節跳動再辭退100員工 「有償訪談」也踩紅線

今年以來，互聯網大廠持續加強內部文化建設和反腐力度，在相關業界被視為高標準內部管理的字節跳動，繼去年辭退353名員工之後...

王毅送匈牙利外長的「這雙鞋」意外成宣傳 網上熱搜賣斷貨

中國外交部長王毅3日在北京會見來華出席紀念中國抗日戰爭勝利80周年活動的匈牙利外長西亞爾托(Peter Szijjart...

香港西九財赤7.7億創5年新高 管理局：勿期望文化藝術賺錢

香港西九文化區最新財報出爐，再次引起社會關注。2024/25財政年度，西九文化區管理局的基本收入按年下跌18%，由上一年...

見陸商務部長　新加坡貿工部長：支持中國加入CPTPP

大陸商務部長王文濤4日在北京，會見新加坡副總理兼貿工部長顏金勇。據中方發布訊息，顏金勇說，願與中方深化數未經濟和綠色發展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。