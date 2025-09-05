快訊

柯文哲交保 民眾黨：一同找回台灣的司法正義

詐騙粉絲買寫真集撈1713萬 孫安佐表姊求刑5年、主嫌15年

泰國政局紛亂！9%總理人民挺不挺？

見陸商務部長　新加坡貿工部長：支持中國加入CPTPP

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
9月4日，大陸商務部長王文濤在北京會見新加坡副總理兼貿工部長顏金勇。大陸商務部網站
9月4日，大陸商務部長王文濤在北京會見新加坡副總理兼貿工部長顏金勇。大陸商務部網站

大陸商務部長王文濤4日在北京，會見新加坡副總理兼貿工部長顏金勇。據中方發布訊息，顏金勇說，願與中方深化數未經濟和綠色發展領域合作，推動高質量實施中新自貿協定進一步升級議定書，繼續支持中國加入數位經濟夥伴關係協定（DEPA）和跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

據大陸商務部網站5日發布，王文濤說，中方願與新方共同落實好兩國領導人達成的重要共識，更好發揮中新雙邊投資促進委員會作用，拓展數位經濟、綠色發展領域合作，高質量建設中新互聯互通等旗艦項目，推動中新經貿關係「百尺竿頭、更進一步」。

王文濤表示，願和新方一道推動全球治理倡議落實，加強區域合作，高質量實施中新自貿協定、區域全面經濟夥伴協定（RCEP），推動中國—東協自貿區3.0版升級議定書如期簽署，辦好2026年APEC會議，共同維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，為世界經濟注入更多穩定性和確定性。

據中方發布，顏金勇表示，中新兩國經貿關係緊密，各領域合作取得了矚目成就。

他說，新加坡始終視中國為極具潛力的投資目的地，願與中方深化數字經濟和綠色發展領域合作，推動高質量實施中新自貿協定進一步升級議定書，繼續支持中國加入DEPA和CPTPP，加強與中方在APEC、WTO框架下合作，維護以規則為基礎的多邊貿易體制。

同日，大陸商務部發布數據顯示，今年1到7月，大陸服務進出口總額45781.6億元（人民幣，下同），年增8.2%。其中，出口19983億元，增長15.3%；進口25798.6億元，增長3.3%。服務貿易逆差5815.6億元，比上年同期減少1836.2億元。

CPTPP 綠色 新加坡 大陸商務部

延伸閱讀

南韓重新考慮加入CPTPP

富邦人壽海外發債200億 總座妙答三商壽招親「什麼事都可能發生」

奧丁丁 擬赴美上市

美商務部長曾掌舵的券商點名 AI股一路旺到年底

相關新聞

見陸商務部長　新加坡貿工部長：支持中國加入CPTPP

大陸商務部長王文濤4日在北京，會見新加坡副總理兼貿工部長顏金勇。據中方發布訊息，顏金勇說，願與中方深化數未經濟和綠色發展...

擴張踩煞車 比亞迪下調年銷目標

路透引述知情人士報導，大陸電動車巨頭比亞迪已將今年的銷售目標下調多達16%，至460萬輛，顯示這家大陸最大汽車製造商的「...

難逃零售業價格戰 陸IKEA砸6.9億 拚更低價

大陸零售業價格戰比拚愈發激烈，大型國際家居品牌宜家（IKEA）也捲入。宜家中國2日舉行2026財年啟動會，正式推出全新本...

深圳水貝 拚華人珠寶產業升級

有著「世界寶都」之稱的深圳水貝，是中國大陸交易量最大的珠寶專業市場之一，擁有超過7000家企業的專業市場，營業額逾100...

刺激消費 陸12省市調高最低工資

為刺激內需消費，大陸今年官方政策鼓勵調高最低工資標準，並要求2025年原則上所有省份都要調整，累計今年至今已有上海、北京...

陸金飾價格飆 每公克衝上4,579元

受國際金價持續上漲影響，大陸黃金首飾價格昨（4）日上漲並突破每公克人民幣1,060元（約新台幣4,579元），創下歷史新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。