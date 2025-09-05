見陸商務部長　新加坡貿工部長：支持中國加入CPTPP

大陸商務部長王文濤4日在北京，會見新加坡副總理兼貿工部長顏金勇。據中方發布訊息，顏金勇說，願與中方深化數未經濟和綠色發展領域合作，推動高質量實施中新自貿協定進一步升級議定書，繼續支持中國加入數位經濟夥伴關係協定（DEPA）和跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

據大陸商務部網站5日發布，王文濤說，中方願與新方共同落實好兩國領導人達成的重要共識，更好發揮中新雙邊投資促進委員會作用，拓展數位經濟、綠色發展領域合作，高質量建設中新互聯互通等旗艦項目，推動中新經貿關係「百尺竿頭、更進一步」。

王文濤表示，願和新方一道推動全球治理倡議落實，加強區域合作，高質量實施中新自貿協定、區域全面經濟夥伴協定（RCEP），推動中國—東協自貿區3.0版升級議定書如期簽署，辦好2026年APEC會議，共同維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，為世界經濟注入更多穩定性和確定性。

據中方發布，顏金勇表示，中新兩國經貿關係緊密，各領域合作取得了矚目成就。

他說，新加坡始終視中國為極具潛力的投資目的地，願與中方深化數字經濟和綠色發展領域合作，推動高質量實施中新自貿協定進一步升級議定書，繼續支持中國加入DEPA和CPTPP，加強與中方在APEC、WTO框架下合作，維護以規則為基礎的多邊貿易體制。

同日，大陸商務部發布數據顯示，今年1到7月，大陸服務進出口總額45781.6億元（人民幣，下同），年增8.2%。其中，出口19983億元，增長15.3%；進口25798.6億元，增長3.3%。服務貿易逆差5815.6億元，比上年同期減少1836.2億元。