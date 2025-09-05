陸科技大咖渴望買輝達晶片

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導

面對北京監管機構極力勸阻大陸企業購買輝達（NVIDIA）人工智慧（AI）晶片的壓力，路透報導稱，阿里巴巴、字節跳動及其他大陸科技公司仍渴望購買輝達晶片。

報導引述二名熟悉採購討論情況的人士稱，這些大陸科技公司希望確保輝達H20晶片的訂單能夠得到處理，H20晶片在7月重新獲准在大陸銷售；同時，這些公司也在密切關注輝達推出性能更強大晶片的計畫。這款晶片暫定名為B30A。

二名知情人士說，如果美國批准對大陸銷售B30A晶片，其售價可能會是H20晶片的兩倍。 H20晶片目前的售價在1萬至1.2萬美元之間。知情人士補充說，大陸科技公司認為B30A晶片的潛在定價頗具吸引力，因為B30A晶片的效能可望比H20晶片提升多達六倍。

這兩款晶片都是面向大陸市場的降級版本，專門為遵守美國晶片出口禁令而開發。

報導提到，大陸政府渴望本國科技產業擺脫對美國晶片的依賴。路透上個月曾報導，當局就企業購買輝達H20晶片一事，約談了騰訊、字節跳動等，要求企業解釋採購原因，並對資訊風險表達擔憂。不過，報導表示，官方尚未勒令這些公司停止採購H20晶片。

四名知名人士稱，儘管存在壓力，但由於華為、寒武紀等大陸本土晶片製造商的產品供應有限，大陸對輝達晶片的需求依然強勁。另一方面，有三名在大陸科技公司從事工程業務的消息人士坦言，輝達的晶片性能優於大陸國產產品。

H20 美國 售價

延伸閱讀

無懼陸監管壓力？傳阿里巴巴等陸科企仍渴望購買輝達晶片

太香？對輝達晶片需求強勁 外媒揭露陸科技廠「不管政府施壓」搶買

傳新壽將土地賣回給北市府？相關人士：有心人士放話要讓輝達進不了台灣

輝達和AMD AI晶片受挑戰！

相關新聞

陸阻投機行為 傳組合拳降溫股市

大陸股市近來走勢活躍，主要指數漲幅逾兩成，股民樂開懷，但也引發大陸官方關注其風險。彭博引述消息人士透露，大陸金融管理部門...

陸對美光纖產品 徵最高78.2%反傾銷稅

大陸商務部三日深夜公告，認定美國出口商通過對大陸出口「相關截止波長位移單模光纖」，藉此規避大陸對美「非色散位移單模光纖」...

擴張踩煞車 比亞迪下調年銷目標

路透引述知情人士報導，大陸電動車巨頭比亞迪已將今年的銷售目標下調多達16%，至460萬輛，顯示這家大陸最大汽車製造商的「...

難逃零售業價格戰 陸IKEA砸6.9億 拚更低價

大陸零售業價格戰比拚愈發激烈，大型國際家居品牌宜家（IKEA）也捲入。宜家中國2日舉行2026財年啟動會，正式推出全新本...

深圳水貝 拚華人珠寶產業升級

有著「世界寶都」之稱的深圳水貝，是中國大陸交易量最大的珠寶專業市場之一，擁有超過7000家企業的專業市場，營業額逾100...

刺激消費 陸12省市調高最低工資

為刺激內需消費，大陸今年官方政策鼓勵調高最低工資標準，並要求2025年原則上所有省份都要調整，累計今年至今已有上海、北京...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。