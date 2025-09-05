陸科技大咖渴望買輝達晶片

面對北京監管機構極力勸阻大陸企業購買輝達（NVIDIA）人工智慧（AI）晶片的壓力，路透報導稱，阿里巴巴、字節跳動及其他大陸科技公司仍渴望購買輝達晶片。

報導引述二名熟悉採購討論情況的人士稱，這些大陸科技公司希望確保輝達H20晶片的訂單能夠得到處理，H20晶片在7月重新獲准在大陸銷售；同時，這些公司也在密切關注輝達推出性能更強大晶片的計畫。這款晶片暫定名為B30A。

二名知情人士說，如果美國批准對大陸銷售B30A晶片，其售價可能會是H20晶片的兩倍。 H20晶片目前的售價在1萬至1.2萬美元之間。知情人士補充說，大陸科技公司認為B30A晶片的潛在定價頗具吸引力，因為B30A晶片的效能可望比H20晶片提升多達六倍。

這兩款晶片都是面向大陸市場的降級版本，專門為遵守美國晶片出口禁令而開發。

報導提到，大陸政府渴望本國科技產業擺脫對美國晶片的依賴。路透上個月曾報導，當局就企業購買輝達H20晶片一事，約談了騰訊、字節跳動等，要求企業解釋採購原因，並對資訊風險表達擔憂。不過，報導表示，官方尚未勒令這些公司停止採購H20晶片。

四名知名人士稱，儘管存在壓力，但由於華為、寒武紀等大陸本土晶片製造商的產品供應有限，大陸對輝達晶片的需求依然強勁。另一方面，有三名在大陸科技公司從事工程業務的消息人士坦言，輝達的晶片性能優於大陸國產產品。