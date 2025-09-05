陸面板全球市占 超過50%

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

CINNO Research最新統計，2025年上半年全球主要面板廠營收總額達到約562億美元，大陸廠商市占率首次超過50%。該機構預計，在顯示面板大尺寸化以及Mini LED、OLED、AI等高附加值產品出貨增長的帶動下，大陸顯示面板市場規模有望迎來結構性增長。

2025年上半年，大陸面板企業總營收約293億美元，增長約7%，市占率增長3.3個百分點至52.1%；南韓面板企業營收下滑9.5%，市占率下滑減少3.2個百分點至30%；台灣面板企業營收增長4.4%，市占率增長0.6個百分點至13.2%；日本面板企業營收下滑16.7%，市占率下滑0.7個百分點至3.5%。

今年上半年，大陸京東方營收人民幣1,012.8億元，增長8.45%，居首位；TCL華星營收人民幣504.3億元，增長14.4%，排名第四，與三星顯示、樂金顯示處於第二梯隊；友達（2409）、群創、天馬和惠科的營收處於第三梯隊，2025年上半年營收均高於20億美元。

從營業利潤看，三星顯示排名第一，TCL華星上半年淨利潤人民幣43.2億元、增長74%。

京東方上半年歸屬母公司淨利潤32.47億元、增長42.15%，它們與三星顯示上半年的營業利潤均在6億美元上下。友達、群創、天馬、惠科上半年的營業利潤均低於1億美元，其中友達、天馬轉虧為盈。

第一財經報導，TCL科技相關負責人表示，第3季起下游電視面板備貨需求開始回升，其收購的LGD廣州LCD產線遠期將成為重要利潤來源。京東方在半年報中稱，全球經濟增速放緩，下游價格下探，產業鏈利潤空間被壓縮，公司將深化AI應用，完善國際化布局，應對外部環境衝擊。

市占率 人民幣

