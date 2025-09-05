港2025年出口增長上看9%
香港貿易發展局4日公布今年第3季香港貿發局出口信心指數，顯示香港出口商信心有所回升，香港貿易發展局為之上調今年香港整體出口增長預測，上調至7%-9%。但香港貿發局承認，是受「提前付運」帶動，香港出口來年可能大幅放緩。
香港貿易發展局4日公布今年第3季香港貿發局出口信心指數。反映出口商信心包括現狀指數及預期指數，現狀指數是出口商於該調查季度中，評估當季業務表現所得的數字，該指數從上季的 49.6上升至53.3。預期指數則揭示出口商對來季前景的展望，該指數從上季的49上升至54.3。兩項指數皆錄得香港貿發局自去年首季推出升級版出口信心指數以來的新高。
在實際數據上，今年前七個月香港出口年增12.7%。香港貿發局指究其原因，主要是業界普遍採取提前付運的策略，令銷售及新訂單受惠，以及貿易價值在美國加徵關稅後有所上升。香港貿發局還認為，由於近期全球貿易緊張局勢緩和，香港出口商信心有所回升。
為此，香港貿發局上調今年香港整體出口增長預測，從原先的3%，提高到升7%至9%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言