陸金飾價格飆 每公克衝上4,579元

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

受國際金價持續上漲影響，大陸黃金首飾價格昨（4）日上漲並突破每公克人民幣1,060元（約新台幣4,579元），創下歷史新高。

具體來看，周大福足金飾品價格每克人民幣1,060元，較前一日上漲7元；老鳳祥足金零售價每克1,058元，較前一日上漲8元；老廟黃金足金飾品價格每克1,057元，較前一日上漲5元；周生生足金飾品價格每克1,062元，較前一日上漲6元；周六福足金999每克價格1,028元，較前一日漲7元。

據新京報報導，上海黃金交易所也在3日發布通知，上金所對黃金延期品種與白銀延期合約交易保證金水平和漲跌停板比例進行調整。2025年9月5日周五收盤清算時起，Au（T+D）等合約的保證金水平從13%調整為14%，下一交易日漲跌幅度限制從12%調整為13%。

上金所並要求各會員增強風險防範意識，做細做好風險應急預案，提示投資者做好風險防範工作，合理控制倉位，理性投資，確保市場穩定健康運行。

上游新聞報導，對於金價新一波漲勢，中國（香港）金融衍生品投資研究院院長王紅英認為，全球投資人士普遍認為美國9月份降息可能性超過85%，且美國就業數據預計情況不太理想，加上烏克蘭危機下避險資金湧入黃金市場，也是推高金價的重要因素。

中信證券研報指出，4月底以來黃金處在震盪市中，是關稅衝擊、美國財政、地緣政治、央行購金等因素形成的多空平衡，但這些因素的改變有望開啟黃金上行趨勢。關稅的預期好轉可能暫告一段落，年內地緣風險明顯下降的可能性較小，美國聯準會可能開啟提前曲線降息，全球央行的購金趨勢穩定。

黃金 美國 風險

