刺激消費 陸12省市調高最低工資

為刺激內需消費，大陸今年官方政策鼓勵調高最低工資標準，並要求2025年原則上所有省份都要調整，累計今年至今已有上海、北京等12個省市宣布調高最低工資標準，平均調幅約8%-12%。

澎湃新聞報導，北京市人力資源和社會保障局宣布，自9月1日起，北京市最低工資標準由每小時不低於人民幣13.91元、每月不低於人民幣2,420元，調高到每小時不低於14.6元、每月不低於2,540元。

湖南省人社廳印發《關於調整2025年最低工資標準的通知》，決定從9月1日起，調高每月最低工資標準人民幣100元，調高後三個檔次為人民幣2,200元、2,000元、1,800元；調高每小時最低工資標準人民幣1元，調高後三個檔次調高為22元、20元、18元。

此外，山西、重慶、四川、新疆、福建、廣東、貴州、青海等省份也在今年調整最低工資標準。

澎湃新聞計算，上述12個省份中，大部分月最低工資標準或月最低工資標準最高檔上調幅度約在8%-12%，其中上海月最低工資標準居大陸首位。

大陸《最低工資規定》最低工資標準每兩年至少調整一次，參考當地就業者及其贍養人口的最低生活費用、城鎮居民消費價格指數、職工平均工資、經濟發展水平、就業狀況等因素。但財新網指出，各省近年調整周期有所拉長，多為兩至三年。例如福建上一次調整實施時間為2020年1月1日。

中共中央辦公廳、國務院辦公廳今年3月印發的《提振消費專項行動方案》提出，要健全最低工資標準調整機制，科學合理提高最低工資標準；大陸國家發改委相關報告進一步明確，適當加快提高最低工資標準，2025年原則上所有省份都要調整。

界面新聞報導，蘇商銀行特約分析師付一夫分析，最低工資標準相當於全社會居民基本生活的「托底性保障」。從宏觀角度看，上調最低工資標準可以增強對低收入群體的物質保障，增加居民的獲得感，並在一定程度上提高國人收入水平與購買力，從而釋放國民經濟的消費潛力。