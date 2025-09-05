聽新聞
陸股投機亂象官方盯上了 嚴查利用信貸資金買股

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
陸股市近來走勢活躍，主要指數漲幅逾兩成，引發大陸官方關注其風險。彭博引述消息人士透露，大陸金融管理部門正考慮採取一系列措施，要為一些股市投機行為降溫。

大陸官方要讓股市降溫的消息昨（4）日引發A股大跌，上證指數下跌1.25%收在3,765點，以科技股為主的深成指更大跌2.83%，收在12,118點。

尤其大陸AI晶片龍頭寒武紀昨天大跌14.45%收在人民幣1,202元，低於貴州茅台的1,472元，股王寶座得而復失，寒武紀從日前最高價人民幣1,595元已回跌高達20%。

消息人士指出，近幾周大陸決策層在考慮包括取消部分做空限制，同時，北京當局亦正研究如何抑制投機交易，擔心一旦行情急轉直下或會使散戶投資者帶來重大損失，但目前尚未確定這些政策是否會被採納或實施。

彭博稱，由於2015年大陸股市大起大落的情景仍記憶猶新，大陸官員正試圖推動更為穩定的股市漲勢，藉此提振經濟和消費者信心。這一輪討論也恰逢中共在3日舉行九三閱兵，政府往往會在重大國家活動前後尋求維持資本市場的穩定。

大陸股市自4月以來出現反彈，主要指數上漲超過20%。其中，上證指數創下十年新高，滬深300指數較今年低點回升超過20%。

此前，大陸證監會主席吳清8月底在北京召開專題座談會，展現維持股市穩定的決心，並提出要鞏固市場的積極勢頭，推動「長期投資、價值投資和理性投資」。

知情人士透露，大陸監管機構要求銀行嚴查信貸資金入市，因部分投資者利用消費貸款與網路貸款等資金炒股。監管機構並要求券商不得積極推廣全天候開戶服務。

另外，消息人士還稱，社群平台也被要求不得過度宣傳如牛市、融資餘額創新高或「存款搬家」湧入股市等相關內容，以免煽動投資者狂熱情緒，任何違規和非法推薦股票的行為都將受到嚴處。

港媒《信報》提到，上海證券交易所數據顯示，8月A股新開戶數達265.03萬戶，月增34.97%，年增1.65倍，遠超過去年同期的99.93萬戶。


