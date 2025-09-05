聽新聞
陸對美光纖產品 徵最高78.2%反傾銷稅

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸商務部三日深夜公告，認定美國出口商通過對大陸出口「相關截止波長位移單模光纖」，藉此規避大陸對美「非色散位移單模光纖」產品的反傾銷措施，因此決定自九月四日起採取反規避措施，後者的反傾銷關稅將適用於前項產品，稅率最高達百分之七十八點二。

大陸商務部昨天表示，今年三月四日，應大陸國內企業申請，商務部對原產於美國的進口相關截止波長位移單模光纖產品發起反規避調查，該案是大陸首起反規避調查。

據大陸商務部公告，相關機關調查後，裁定美國光纖生產商和出口商通過改變貿易模式，向大陸出口相關截止波長位移單模光纖（G.654.C光纖），「不具有充分的商業合理性，削弱了現行反傾銷措施的實施效果」，構成了對原產於美國的進口非色散位移單模光纖（稱為G.652光纖或G.652單模光纖）反傾銷措施的規避。

大陸商務部發言人說，立案後，商務部依法依規開展調查。根據調查結果，商務部發布公告，決定自二○二五年九月四日起，對原產於美國的進口相關截止波長位移單模光纖，實施反規避措施。

據公告，非色散位移單模光纖具有內部損耗低、帶寬大、易於升級擴容和成本低的優點，能廣泛應用於高速率、長距離傳輸，如長途通信、幹線、有線電視和環路饋線等網絡。

