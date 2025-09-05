深圳水貝 拚華人珠寶產業升級

有著「世界寶都」之稱的深圳水貝，是中國大陸交易量最大的珠寶專業市場之一，擁有超過7000家企業的專業市場，營業額逾1000億元人民幣。如今的水貝，已從產業聚集區躍升為連結全球市場與華人企業的重要樞紐，它憑藉完整的產業鏈與批發體系，打造符合年輕人的時尚單品，成為海內外珠寶商與消費者選購的理想場所。

其中，台商優市網把握兩岸產業資源，今年結合「台灣+廣東」供應鏈開闢了設計師專欄，並看好市場發展潛力。主理人郭柏君指出，水貝市場交易的國際化與供應鏈優勢，不僅吸引了全球買家，更成為促進亞太貿易增長的重要引擎，「這為企業提供了深度參與國際市場分工、拓展供應鏈資源的絕佳機會，有助於全球華人在珠寶設計、標準認證及跨境電商等多領域的合作，提升在國際市場的影響力。」

「水貝不只是中國大陸的水貝，更是世界的水貝，最大的特點就是價格實惠。」在深圳水貝從事珠寶行業的名祺珠寶聯合創始人、來自廣東的林秀雅表示，十年前，她在因緣際會下來到深圳發展，至今已在珠寶首飾行業深耕十年，從此與珠寶結下深厚情誼，「鑽石的價值在於證書與4C標準，而品牌更多體現在設計。」

水貝市場憑藉其突出的價格競爭力和豐富的產品種類，持續吸引海內外珠寶愛好者，展現出珠寶產業的獨特魅力與市場活力。林秀雅分享與一名台灣客戶長期合作的經歷，雙方透過線上溝通已穩定合作三至四年，「我們彼此都非常信任對方，她很放心向我採購，我也很信任她，見面時都感覺格外親切；也有其他台灣客戶會向我們購買原石回去加工、鑲嵌。」

水貝不再只是傳統的黃金買賣市場，林秀雅同時還提到，除了黃金批發之外，水貝近年也積極發展培育鑽石產品，如白鑽、彩鑽等，日益受到市場關注，這類產品也愈發普及；在價格方面，一克拉天然鑽約3-4萬人民幣，而培育鑽僅需數百元，顯著的價差吸引了更多消費者選購。