難逃零售業價格戰 陸IKEA砸6.9億 拚更低價

大陸零售業價格戰比拚愈發激烈，大型國際家居品牌宜家（IKEA）也捲入。宜家中國2日舉行2026財年啟動會，正式推出全新本土化品牌定位，計畫於大陸市場投入人民幣1.6億元（約新台幣6.9億元），以推進銷售「更低價格產品」。

陸媒「第一財經」報導，宜家中國表示，在2026財年，將啟用全新品牌定位「家給生活更多」。新財年裡，擬推出超過1,600件家具及家居新品、23個新品系列等。並計畫在新財年投入1.6億元，聚焦和推廣150款「更低價格產品」，其中70%的投資，將集中在最受消費者喜愛的暢銷產品上。

報導指，過去2個財年，宜家中國已累計投資人民幣6.73億元（約新台幣28.9億元）推出更多「更低價格產品」。

與此同時，宜家在大陸推出的「小店」項目，也將在新財年陸續擴張。「小店」是指門市面積僅數百平方公尺的「宜家設計訂購中心」，是比標準商場規模更小、更社區化的實體門店，提供個性化設計服務。

此前「小店」項目已經在深圳開設門市，宜家中國計畫於新財年在更多城市開設該業態小店。此外，「數字化」（數位化）也是宜家在新財年的一大策略。

報導指出，如今大陸零售市場競爭激烈，更高「性價比」和更平價的商品成為商家競爭焦點，無論是山姆會員商店不斷改善供應鏈，或是盒馬關閉所有「X會員店」，都反映大陸的零售市場對商品價格比拚正在升級。

數據分析平台「GeoQ智圖」盤點2025年上半年9大典型連鎖零售細分行業的發展情況，其中5個細分行業門店整體規模「收縮」，包括連鎖超市、連鎖美妝、連鎖服裝、奢侈品和珠寶首飾。業界認為，實體零售店今後要更注重商品的差異化和價格的調整。

而隨著數字化、智慧化基礎設施的不斷完善，消費者開始轉向碎片化、即時化的消費模式，並且更加追求無縫銜接、高度互補的全渠道購物體驗。因此一些即時零售新業態和商家又積極搶進零售市場，業界普遍認為，未來零售市場的競爭將會更多元化。