優必選獲人形機器人大單

大陸「人形機器人第一股」優必選宣布，優必選機器人Walker S2獲得人民幣2.5億元（約新台幣10.8億元）大訂單，再創全球紀錄。分析指出，訂單潮正推動人形機器人邁入商用化元年，大模型創新將成為企業能否突圍的關鍵。

優必選表示，已與大陸某知名企業簽訂總額人民幣2.5億元的人形機器人Walker S2產品及解決方案採購合約，合約將於年內啟動交付。界面新聞指出，這也是迄今為止全球人形機器人最大的單一訂單。Walker S2具備自主熱插拔換電系統，可支援全天候不間斷作業。

公開資料顯示，優必選除科研教育型產品「天工行者」外，Walker系列人形機器人累計合同金額已接近人民幣4億元。優必選在最新財報電話會上預期，全年人形機器人交付量將突破500台，產能規模達1,000台。

財聯社報導，隨著大陸人形機器人邁入規模化商用時代，市場訂單快速放量。截至8月4日，今年以來智元機器人得標九個項目，宇樹科技得標68個項目，優必選得標16個項目，數量已近或超過去年全年。