優必選獲人形機器人大單

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸「人形機器人第一股」優必選宣布，優必選機器人Walker S2獲得人民幣2.5億元（約新台幣10.8億元）大訂單，再創全球紀錄。分析指出，訂單潮正推動人形機器人邁入商用化元年，大模型創新將成為企業能否突圍的關鍵。

優必選表示，已與大陸某知名企業簽訂總額人民幣2.5億元的人形機器人Walker S2產品及解決方案採購合約，合約將於年內啟動交付。界面新聞指出，這也是迄今為止全球人形機器人最大的單一訂單。Walker S2具備自主熱插拔換電系統，可支援全天候不間斷作業。

公開資料顯示，優必選除科研教育型產品「天工行者」外，Walker系列人形機器人累計合同金額已接近人民幣4億元。優必選在最新財報電話會上預期，全年人形機器人交付量將突破500台，產能規模達1,000台。

財聯社報導，隨著大陸人形機器人邁入規模化商用時代，市場訂單快速放量。截至8月4日，今年以來智元機器人得標九個項目，宇樹科技得標68個項目，優必選得標16個項目，數量已近或超過去年全年。

規模 人民幣 人形機器人

延伸閱讀

無人艇大單好補！台船、龍德造船又亮燈「這檔」兩天狂飆30%

大陸電池廠全固態產品生產 傳捷報

宇樹科技 Q4申請IPO

人形機器人真正價值在AI！達明陳尚昊揭下個里程碑

相關新聞

陸阻投機行為 傳組合拳降溫股市

大陸股市近來走勢活躍，主要指數漲幅逾兩成，股民樂開懷，但也引發大陸官方關注其風險。彭博引述消息人士透露，大陸金融管理部門...

陸對美光纖產品 徵最高78.2%反傾銷稅

大陸商務部三日深夜公告，認定美國出口商通過對大陸出口「相關截止波長位移單模光纖」，藉此規避大陸對美「非色散位移單模光纖」...

擴張踩煞車 比亞迪下調年銷目標

路透引述知情人士報導，大陸電動車巨頭比亞迪已將今年的銷售目標下調多達16%，至460萬輛，顯示這家大陸最大汽車製造商的「...

難逃零售業價格戰 陸IKEA砸6.9億 拚更低價

大陸零售業價格戰比拚愈發激烈，大型國際家居品牌宜家（IKEA）也捲入。宜家中國2日舉行2026財年啟動會，正式推出全新本...

深圳水貝 拚華人珠寶產業升級

有著「世界寶都」之稱的深圳水貝，是中國大陸交易量最大的珠寶專業市場之一，擁有超過7000家企業的專業市場，營業額逾100...

大陸IKEA 捲入零售價格戰

大陸零售業價格戰比拚愈發激烈，大型國際家居品牌宜家（IKEA）也捲入。宜家中國舉行2026財年啟動會中，正式推出全新本土...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。