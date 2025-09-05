小紅書估值衝9,500億元

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

彭博報導，一家大型基金近期的交易顯示，小紅書估值在短短三個月內大幅上升19%，達到310億美元（約新台幣9,511億元），突顯投資人對「中國版Instagram」的強勁需求。

據報導，這一項估值變動來自金沙江創投（GSR）旗下某投資基金公告的上半年投資組合文件，該文件記錄了2025年上半年基金的交易情況。文件顯示，小紅書在其資產中占比高達92%，較上一季進一步走升。這一項數據不僅突顯了小紅書在該基金中的核心地位，也反映出其市場估值的顯著提升。針對相關問詢，金沙江創投和小紅書均未作出相關回覆。

根據該基金帳面淨資產價值推算，小紅書的估值已從今年3月底的260億美元，上漲至目前310億美元的水準。這一增長與其近期的用戶成長趨勢一致。根據GSR網站顯示，該公司於2004年成立，現管理資產規模約達37億美元，投資組合包括滴滴出行、餓了麼和地平線機器人等。

報導稱，尤其在大陸知名短影音平台TikTok在美面臨「不賣就禁」的營運挑戰之後，使其突然成為不少美國TikTok用戶的避難地，部分原美國TikTok用戶轉向小紅書，並自嘲是「洋抖難民」，這為小紅書帶來新一輪流量。在這股效應的同時，還加上大陸政府承諾扶持民營企業，重振投資者對大陸新創企業信心，此後小紅書續受到投資者追捧。

文件 資產 小紅書

