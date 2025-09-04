港貿發局預測今年出口倍升 但來年會放緩

快訊

聯合報／ 香港特派員李春/香港即時報導
香港貿發局預測今年出口會增加，圖為香港銅鑼灣避風塘。（中通社）
香港貿易發展局今天公佈今年第三季香港貿發局出口信心指數，顯示香港出口商信心有所回升，香港貿易發展局為之上調今年香港整體出口增長預測，上調逾倍。但香港貿發局承認，是受「提前付運」帶動，香港出口來年可能大幅放緩緩。

香港貿易發展局4日公佈今年第三季香港貿發局出口信心指數。反映出口商信心包括現狀指數及預期指數，現狀指數是出口商於該調查季度中，評估當季業務表現所得的數字，該指數從上季的 49.6上升至 53.3。預期指數則揭示出口商對來季前景的展望，該指數從上季的 49.0 上升至54.3。兩項指數皆錄得香港貿發局自去年首季推出升級版出口信心指數以來的新高。

在實際數據上，今年首七個月香港出口錄得按年增長12.7%。香港貿發局指究其原因，主要是業界普遍採取提前付運的策略，令銷售及新訂單受惠，以及貿易價值在美國加徵關稅後有所上升。香港貿發局還認為，由於近期全球貿易緊張局勢緩和，香港出口商信心有所回升。

為此，香港貿發局貿發局上調今年香港整體出口增長預測，從原先的3%，提高到升7至9%，但同時又強調貿易環境仍然充滿變數，必須謹慎看待最新修訂。

香港貿發局研究總監范婉兒說，提前付運等效應會在未來數月內逐漸消退，預計明年初出口大幅減慢。她認為解讀數據時要小心演繹，上調增長預測並不代表出口前景十分樂觀，由於中美貿易談判仍在進行中，面對太多未知數，目前預計明年初出口會大幅減慢，而中美貿易談判是好是壞，對出口會造成不同結果。

范婉兒還說，考慮到美國早前與越南等東盟國家達成貿易協議後，有關國家貨物出口至美國仍需繳交相當高的關稅，而東南亞擔當「衛星生產基地」角色，香港與東盟之間超過80%貿易均為「中間產品」，最終出口至以美國為首的消費市場，相信美國關稅措施將拖累區內貿易流動，未來幾個月香港出口增長或放緩至低單位數。

香港

