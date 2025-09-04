擴張時代結束？比亞迪原定年銷550萬輛目標 傳已默默下調16%

快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸電動車巨頭比亞迪據傳已將今年的銷售目標下調多達16%，至460萬輛。路透
大陸電動車巨頭比亞迪據傳已將今年的銷售目標下調多達16%，至460萬輛。路透

路透引述知情人士報導，大陸電動車巨頭比亞迪已將今年的銷售目標下調多達16%，至460萬輛，顯示這家大陸最大汽車製造商的「擴張時代」可能即將結束。

比亞迪今年3月表示，2025年的銷量目標為550萬輛。但知情人士透露，在過去幾個月，這一目標已在比亞迪內部多次下調。

2名知情人士稱，比亞迪已於上個月向公司內部及部分供應商傳達最新銷量目標，至少為460萬輛，以便指導規畫。知情人士補充說，有關目標仍可能會根據市場情況進行調整。

目標下調的原因仍未知。其中1名知情人士提到，比亞迪正面臨吉利汽車、零跑汽車等競爭對手日益激烈的壓力。

今年前8個月，比亞迪僅完成原定550萬輛銷售目標的約52%。

據比亞迪8月29日公告最新業績，第2季淨利潤下降30%至64億元人民幣，與第1季利潤大漲100.4%形成鮮明對比。這也是比亞迪季度利潤3年多來首次下滑。

報導提到，比亞迪這一最新銷售目標低於多家機構近期下調後的預測。德意志銀行本周預估比亞迪銷量為470萬輛，晨星公司則預計為480萬輛。

若按新的銷售目標460萬輛計算，銷售數量僅比去年微增7%，將是自2020年以來最慢的年度增長。2024年全年銷量為427.21萬輛。

報導稱，比亞迪將年度目標下調，也凸顯出通縮壓力正在拖累大陸經濟，而房地產長期低迷已嚴重打擊大陸國內需求。

陸媒「未來汽車」8月30日曾報導，比亞迪連續4年高速擴張、銷量增長10倍之後，卻突然在今年悄悄踩下了剎車。報導分析，過去幾年，比亞迪靠混動技術和性價比，建立了幾乎不可撼動的優勢，然而當前混動市場被競爭車企迎頭趕上，性價比反倒成了品牌的枷鎖，難以衝擊高端市場，二來比亞迪試圖發展的「全民智駕」戰略，也幾乎同步被競爭對手同步跟進。

報導稱，無論是智慧化還是高端化，比亞迪都暫時沒找到真正能重塑護城河的突破口，於是才有了當下的「謹慎」，包含減產，改變過往統一分配原則，讓經銷商按需報備進貨，並且暗中穩定價格體系，禁止經銷商私自給予優惠。

