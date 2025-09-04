快訊

保冷劑該放在食物保鮮盒上面還下面？業者透露最有效保鮮的位置

銀行鎖帳戶潮擴大！「3情況」最容易中 一票用戶排隊解凍崩潰

好日子結束！YouTube開抓「寄生帳號」 家庭方案揪團共享會被停權

聽新聞
0:00 / 0:00

陸商務部：對康寧等美國企業光纖 徵最高78.2%反傾銷稅

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸商務部3日深夜公告，認定美國出口商通過對大陸出口「相關截止波長位移單模光纖」，藉此規避大陸對美「非色散位移單模光纖」產品的反傾銷措施，因此決定自9月4日起採取反規避措施，後者的反傾銷關稅將適用於前項產品，稅率最高達78.2%。美聯社
大陸商務部3日深夜公告，認定美國出口商通過對大陸出口「相關截止波長位移單模光纖」，藉此規避大陸對美「非色散位移單模光纖」產品的反傾銷措施，因此決定自9月4日起採取反規避措施，後者的反傾銷關稅將適用於前項產品，稅率最高達78.2%。美聯社

大陸商務部3日深夜公告，認定美國出口商通過對大陸出口「相關截止波長位移單模光纖」，藉此規避大陸對美「非色散位移單模光纖」產品的反傾銷措施，因此決定自9月4日起採取反規避措施，後者的反傾銷關稅將適用於前項產品，稅率最高達78.2%。這是中美貿易摩擦下，大陸對美國最新的一次強力回應。

大陸商務部發言人4日上午表示，今年3月4日，應大陸國內企業申請，商務部對原產於美國的進口相關截止波長位移單模光纖產品發起反規避調查，該案是大陸首起反規避調查。

據大陸商務部公告，相關機關調查後，裁定美國光纖生產商和出口商通過改變貿易模式的方式，向大陸出口相關截止波長位移單模光纖（G.654.C光纖），「不具有充分的商業合理性，削弱了現行反傾銷措施的實施效果」，構成了對原產於美國的進口非色散位移單模光纖（稱為G.652光纖或G.652單模光纖）反傾銷措施的規避。

大陸商務部發言人說，立案後，商務部依法依規開展了調查，調查程序公開透明，充分保障了各利害關係方的權利。根據調查結果，商務部發布公告，決定自2025年9月4日起，對原產於美國的進口相關截止波長位移單模光纖，實施反規避措施。

在反規避措施實施後，美國進口的相關截止波長位移單模光纖，也將適用非色散位移單模光纖的反傾銷稅率。其中，康寧公司（Corning）37.9%、OFS-費特稅率33.3%、德拉克通信（Draka Communications）稅率78.2%，其餘美國公司稅率也是78.2%。

根據公告，對美國進口的相關截止波長位移單模光纖反規避措施實施期限，自今年9月4日起至2028年4月21日，即對原產於美國的進口非色散位移單模光纖反傾銷措施到期之日。

據公告，非色散位移單模光纖具有內部損耗低、帶寬大、易於升級擴容和成本低的優點，能廣泛應用於高速率、長距離傳輸，如長途通信、幹線、有線電視和環路饋線等網絡。

美國 稅率 反傾銷

延伸閱讀

外星人真來過？ 美國會將辦聽證退役空軍現身說法

俄烏和談無進度？川普：很快與普亭通話

美眾議院通過「阻止中國芬太尼法」 發起人：追究中共責任

美國星巴克也導入AI 員工少跑倉庫、多與顧客交流

相關新聞

陸商務部：對康寧等美國企業光纖 徵最高78.2%反傾銷稅

大陸商務部3日深夜公告，認定美國出口商通過對大陸出口「相關截止波長位移單模光纖」，藉此規避大陸對美「非色散位移單模光纖」...

陸8月服務業PMI 一年多新高

標普全球公布最新數據顯示，8月中國服務業PMI為53，高於外界預期，來到2024年5月以來的最高紀錄，且已連續32個月保...

大陸電池全球市占衝七成 寧德時代37%居冠、比亞迪17%第二

南韓研調機構SNE Research最新報告顯示，今年前七月，南韓三大電池製造商LG新能源、三星SDI與SK On在全球...

長江存儲攻高頻寬記憶體

大陸加緊發展AI，努力推進國產化高頻寬記憶體（HBM）。快閃記憶體（NAND Flash）製造商長江存儲正積極準備進入H...

大陸電池廠全固態產品生產 傳捷報

大陸多家電池廠再釋出全固態電池產出進度。億緯鋰能固態電池研究院成都量產基地日前揭牌，「龍泉二號」全固態電池成功下線（完成...

快遞業反內捲 電商核心區掀漲價潮

大陸官方近期持續在多個行業加大「反內捲」（反對惡性過度競爭）力道。中共中央機關報《人民日報》主管的財經證券類日報「證券時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。