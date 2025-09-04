聽新聞
宇樹科技 Q4申請IPO

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導

「杭州六小龍」之一的大陸人形機器人公司宇樹科技2日指出，預計10月至12月向大陸證券交易所提交IPO申請。宇樹科技稱，四足機器人和人形機器人分別占2024年銷售額的65%和30%。更多細節將在IPO文件中披露。

宇樹科技2日下午在社群平台Ｘ上發出聲明指出，宇樹科技一直以來都是一家民用機器人公司，目前正積極推進首次公開募股（IPO）的準備工作。

宇樹科技表示，以2024年為例，四足機器人、人形機器人和組件產品的銷售額分別占約65%、30%和5%。其中，約80%的四足機器人被應用於研究、教育和消費領域，而剩餘的20%則用於工業領域，如檢查與消防。人形機器人完全用於研究、教育和消費領域。

華爾街見聞提到，大陸證監會官網7月18日顯示，杭州宇樹科技股份有限公司已開啟上市輔導，由中信證券擔任輔導機構。根據輔導備案報告，宇樹科技董事長、實際控制人為王興興，他持有23.82%股權，並透過上海宇翼企業管理諮詢合伙企業（有限合夥）控制公司10.94%股權，合計控制公司34.76%股權。

輔導備案報告顯示，杭州宇樹科技股份有限公司成立於2016年8月26日，註冊資本額人民幣3.64億元。將在今年10至12月，對公司是否達到發行上市條件進行綜合評估。

