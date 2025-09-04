火車冷鏈快送 泰國榴槤72小時到四川

「72小時前，這顆榴槤還在泰國的榴槤樹上。它在寮國萬象南站裝車，經中老（寮）班列冷鏈專列抵達我們直播間！」2日下午，四川自由貿易試驗區通域園區運營有限公司運營總監徐丹丹在電商直播間向網友推薦剛抵達的榴槤。她的直播間不在繁華都市，而在成都國際鐵路港。

中新社報導，近年來，成都國際鐵路港建立起以成都為主樞紐，西進歐洲、北上蒙俄、東聯日韓、南拓東協的成都國際班列線路網絡和全球陸海貨運配送體系。新鮮榴槤通過中老班列採用「一箱到底」全冷鏈運輸模式，較海運提升約70%時效，較空運降低約50%成本。

憑藉著產地直採、班列直達、港口直銷三大優勢，徐丹丹當日下午已賣出三百箱榴槤。「榴槤價格波動很大，在泰國是一個價格，來到中國可能升也可能降。」徐丹丹說，中老班列的開通，縮短了從榴槤產地到銷售端的時間，助企業更好應對市場風險。

自今年5月開展進口榴槤業務以來，成都國際鐵路港榴槤貿易額已突破1億元人民幣。針對水果等時效性較高的貨物，成都國際鐵路港聯合海關創新通關模式——即到即查即放。

數日前，成都國際鐵路港東南亞水果（榴槤）集散中心揭牌。根據規畫，該集散中心將用3年至5年時間，打造成中國大陸西南最大的東南亞水果集散中心，實現鮮榴槤進口量占中國15%以上，帶動相關產品年貿易額突破50億元。

成都陸港新通道國際貿易有限公司董事長陳川表示，高效的冷鏈物流極大保障了生鮮產品的新鮮度和品質，損耗率幾乎為零，使中國消費者品嚐到的東南亞水果無限接近產地風味。