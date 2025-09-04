聽新聞
0:00 / 0:00

火車冷鏈快送 泰國榴槤72小時到四川

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

「72小時前，這顆榴槤還在泰國的榴槤樹上。它在寮國萬象南站裝車，經中老（寮）班列冷鏈專列抵達我們直播間！」2日下午，四川自由貿易試驗區通域園區運營有限公司運營總監徐丹丹在電商直播間向網友推薦剛抵達的榴槤。她的直播間不在繁華都市，而在成都國際鐵路港。

中新社報導，近年來，成都國際鐵路港建立起以成都為主樞紐，西進歐洲、北上蒙俄、東聯日韓、南拓東協的成都國際班列線路網絡和全球陸海貨運配送體系。新鮮榴槤通過中老班列採用「一箱到底」全冷鏈運輸模式，較海運提升約70%時效，較空運降低約50%成本。

憑藉著產地直採、班列直達、港口直銷三大優勢，徐丹丹當日下午已賣出三百箱榴槤。「榴槤價格波動很大，在泰國是一個價格，來到中國可能升也可能降。」徐丹丹說，中老班列的開通，縮短了從榴槤產地到銷售端的時間，助企業更好應對市場風險。 　　

自今年5月開展進口榴槤業務以來，成都國際鐵路港榴槤貿易額已突破1億元人民幣。針對水果等時效性較高的貨物，成都國際鐵路港聯合海關創新通關模式——即到即查即放。　　

數日前，成都國際鐵路港東南亞水果（榴槤）集散中心揭牌。根據規畫，該集散中心將用3年至5年時間，打造成中國大陸西南最大的東南亞水果集散中心，實現鮮榴槤進口量占中國15%以上，帶動相關產品年貿易額突破50億元。

成都陸港新通道國際貿易有限公司董事長陳川表示，高效的冷鏈物流極大保障了生鮮產品的新鮮度和品質，損耗率幾乎為零，使中國消費者品嚐到的東南亞水果無限接近產地風味。

榴槤 水果 產地

延伸閱讀

泰國人民黨支持泰自豪黨組閣 盼結束政治僵局

菲律賓「國民沾醬」香蕉醬含違規染料 3批越南鮮榴槤農藥超標銷毀

陸民航暑運1.47億旅客 成都、昆明變夯

貝東塔遭泰國憲法法院「裁定免職」 塔信家族第3位被迫下台總理

相關新聞

消費空檔期...大陸多地發消費券 誘民眾花錢

大陸多地近期發布下一階段消費券發放計畫。分析指出，9月作為暑期與十一長假之間的消費空檔期，消費需求亟待政策刺激，消費券透...

九三閱兵軍工類股卻暴跌 陸投資人氣炸：斃了做空的人

中共3日在天安門廣場舉行盛大的閱兵式，展示多款尖端武器引發國際矚目，但陸股軍工類股卻不捧場。證券時報報導，截至3日收盤，...

快遞業反內捲 電商核心區掀漲價潮

大陸官方近期持續在多個行業加大「反內捲」（反對惡性過度競爭）力道。中共中央機關報《人民日報》主管的財經證券類日報「證券時...

物流業景氣 8月持續擴張

中國物流與採購聯合會2日發布數據顯示，8月大陸物流業景氣指數為50.9%，較上月回升0.4個百分點。

火車冷鏈快送 泰國榴槤72小時到四川

「72小時前，這顆榴槤還在泰國的榴槤樹上。它在寮國萬象南站裝車，經中老（寮）班列冷鏈專列抵達我們直播間！」2日下午，四川...

宇樹科技 Q4申請IPO

「杭州六小龍」之一的大陸人形機器人公司宇樹科技2日指出，預計10月至12月向大陸證券交易所提交IPO申請。宇樹科技稱，四...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。