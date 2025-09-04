聽新聞
物流業景氣 8月持續擴張

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國物流與採購聯合會2日發布數據顯示，8月大陸物流業景氣指數為50.9%，較上月回升0.4個百分點。

中新社報導，中國物流信息中心主任劉宇航認為，8月隨著促消費、穩投資、保民生各項政策逐步落實，產業鏈供應鏈加速聯動，物流業務總量和新訂單業務量增速較快，東中西部地區均衡增長，中國物流業景氣指數保持擴張態勢。分項指數中，業務總量指數、新訂單指數、庫存周轉次數指數、資金周轉率指數、物流服務價格指數、固定資產投資完成額指數、從業人員指數和業務活動預期指數保持在50%以上擴張區間。 　　

8月業務總量指數為50.9%，環比回升0.4個百分點，連續6個月保持景氣區間運行。當月，物流服務價格指數環比回升0.3個百分點，分行業看，鐵路運輸業服務價格指數為48.9%，環比持平；道路運輸業和水上運輸業物流服務價格指數分別回升0.2個百分點和0.6個百分點。 　　

中國物流信息中心副總經濟師胡焓表示，8月固定資產投資完成額指數保持擴張區間，投資動力保持平穩。中部和西部地區固定資產投資完成額指數分別達到55%左右。業務活動預期指數為55.8%，環比回升0.2個百分點。他認為後期物流需求市場將保持平穩增長，為經濟穩定回升提供堅實支撐。

