快遞業反內捲 電商核心區掀漲價潮

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
證券時報指，快遞行業「反內捲」步伐加快。（中新社）
證券時報指，快遞行業「反內捲」步伐加快。（中新社）

大陸官方近期持續在多個行業加大「反內捲」（反對惡性過度競爭）力道。中共中央機關報《人民日報》主管的財經證券類日報「證券時報」指出，快遞行業「反內捲」步伐加快。近期，在電商重鎮廣東、浙江兩地，多家快遞公司對電商客戶上調快遞費用，業內對福建、安徽、江蘇、山東等地亦有漲價預期。業內分析，短期可提升單票利潤與快遞員收入，長期有望打破「以價換量」，引導行業向價值競爭轉型。

「證券時報」指出，為避免「價格戰」為企業發展帶來惡性循環，大陸國家郵政局近期採取多項舉措，嚴打低於成本價行為，快遞業亦紛紛響應，多地陸續上調單票價格以保證企業利潤。浙江義烏自7月下旬起快遞底價從人民幣1.1元調升至1.2元/票；廣東地區漲幅0.3元至0.7元/票，並設置1.4元/票底線價。部分快遞網點與商家反映，價格上調後，業務量整體平穩。

據統計，調價前，廣東、浙江地區快遞加盟商每票攬收電商件成本0.8元至1.2元，中轉費及派費0.6元—0.8元，扣除後每單淨虧0.2元至0.5元，2025年網點平均利潤率僅2%至4%，較2015年下降約八成。韻達速遞廣州越秀區網點表示，為保障服務質量及網點穩定，對電商客戶已陸續調價，目前業務量保持平穩。

快遞費上調對特價包裹與低價包裹影響最明顯，高附加值、高客單價商品影響有限。深圳物流與供應鏈專家王與劍指出，品牌商品可自行消化或轉嫁物流成本，而低客單價、競爭激烈的品類因議價能力弱，增加物流成本可能壓縮利潤甚至迫使其關閉線上市場。

報導提到，本輪調價與官方的政策指引密切相關。大陸國家郵政局近期打擊低於成本價行為，並於7月底召開快遞企業座談會，要求保障網點穩定運營。「反不正當競爭法」和「價格法修正草案（徵求意見稿）」形成政策合力，直指惡性價格競爭。

王與劍認為，此次「反內卷」力度空前，短期可提升單票均價與企業毛利，改善快遞員收入；長期有望打破「以價換量」循環，引導行業從規模競爭向價值競爭轉型。快遞企業亦積極轉型，可通過提供極致與個性化服務，以及科技賦能降本增效，吸引高端客戶；電商與快遞可依託倉配一體化協同發展，按實際使用量付費，提高倉儲利用率。

另有業內人士表示，短期看，單票均價回升將推動企業利潤修復，末端派費增加改善快遞員收入，提高穩定性；長期看，有望打破「以價換量」的循環，引導快遞行業從規模競爭轉向價值競爭。

