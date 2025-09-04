陸8月服務業PMI 一年多新高

標普全球公布最新數據顯示，8月中國服務業PMI為53，高於外界預期，來到2024年5月以來的最高紀錄，且已連續32個月保持在擴張區間，顯示大陸服務業明顯復甦。

其中，8月新訂單增速連續第二個月加快，並創下去年5月以來的最高紀錄，這在一定程度上得益於新出口業務的強勁增長。

華爾街見聞報導，標普全球分析，大陸服務業近期復甦的核心是新業務強勁增長，新訂單增速連續第二個月加快，這在一定程度上得益於新出口業務的強勁增長，其增速創下2月以來的最快紀錄。其中，成功的業務拓展、市場環境的改善以及旅遊業的蓬勃發展是銷售增長的關鍵驅動因素。

同時，8月服務業企業對未來一年前景的信心依然樂觀，信心水準與7月持平，並創下五個月以來的最高水準，企業普遍希望更好的市場環境和內部增長計畫能夠刺激未來一年的業務活動增長。

另外，標普全球日前公布的8月中國製造業PMI回升至50.5（前值49.5），顯示大陸製造業狀況也有改善，重回50之上的擴張區間，且為近五個月最高。

標普全球指出，8月製造業PMI重回擴張區間主要受生產、原材料庫存和新訂單拉動，原材料庫存延續擴張，產品庫存再回擴張區間，預期指數維持高景氣區間。從製造業的結構層面來看，產需兩端改善顯著，新訂單的增加，推動製造業生產恢復增長，暫停加徵對等關稅在7月底繼續延後，新出口業務收縮速度有所放緩。

此前，大陸國家統計局公布的官方8月製造業PMI、非製造業商務活動指數（PMI）分別為49.4、50.3，較7月分別增長0.1個百分點、0.2個百分點。

分析指出，官方數據顯示，大型製造業的輕微企穩與服務業的顯著改善，尤其在價格指標中，原材料購進價格和出廠價格連續第三個月上升，顯示出「反內捲」政策的初步成效，但仍需關注生產者價格指數（PPI）對市場的影響。

大陸官方PMI主要針對大型國有企業，反映整體經濟趨勢，而標普PMI側重於中小型、民營和出口導向的企業，標普PMI更能反映市場活力與外部需求變化。