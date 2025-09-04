大摩：陸房市第4季有望回溫 下半年展望正面

國際投行摩根士丹利（大摩）指出，大陸房企上半年業績表現疲弱，但對下半年及未來展望正面，第4季銷售可能加速，尤其看好地產開發商利潤率回升及商辦租金看漲。

綜合香港經濟日報、信報等港媒報導，大摩報告指出，大陸主要地產開發商上半年平均利潤按年減少17%，利潤率下跌0.9個百分點，平均營收下降約4%，但配息比率保持穩定；行業流動性風險似已基本消除，淨負債比率維持穩定，借貸減少，但個別公司營運表現分化問題仍然存在。

大摩預期，大陸房地產第4季銷售可能加速，得益於大陸國企在一、二線城市擁有豐富可售資源，惟今年剩餘時間的平均銷售額按年預料下跌約2%，令全年銷售額按年下降10%。

報告指出，綜合大陸房地產開發商指引，總體預期今年開發商毛利率仍會下降1至2個百分點，跌幅較前二年已經有所收窄，並可能自2026年起回升；去庫存仍是未來數年的首要任務。

在物業管理部分，大摩稱，商場營運商指出第3季零售銷售保持穩定，即使去年基數較高，預期下半年租金收入按年上升約10%，反映物管業經營改善。

此外，大摩表示，民營房企預期會繼續降低槓桿及更審慎拿地；大陸國有房企則將盈利最大化列為首要任務，在買地上專注於高線（一、二線）城市，意味2026年大陸房屋預售會進一步縮減。

大陸房產調研機構克而瑞地產研究近日公布數據稱，大陸百強房企8月實現銷售金額人民幣2,070億元（約新台幣8,922億元），月減1.9%，年減17.6%，年減幅相對於7月收窄6.7個百分點，單月業績規模繼續保持在歷史較低水平。這也是百強房企銷售金額連續第六個月下降。

作為房市風向指標一線城市二手房最新數據顯示，8月北京在新政下，二手房網簽（交易雙方簽訂合約後，到房地產相關部門進行備案，並公布在網上）較7月有所增加；深圳二手房7月網簽量已連續六個月超過5,000套，顯示房市持續復甦；廣州受天氣等多方面原因影響，市場交易節奏放緩，二手房網簽量較上期下降。

從中短期看，業內認為，未來北京政策仍有進一步優化空間，二手房市場房源流通速度也將加快。預計9月深圳或鬆綁外圍限購政策，「金九銀十」有很高機率實現；廣州9月二手房成交量回升的可能性不大，目前，市場上的客戶受「買漲不買跌」心態以及二手房源存量大、選擇多的影響，購房決策周期長，市場觀望情緒持續。