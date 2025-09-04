大陸電池廠全固態產品生產 傳捷報

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸多家電池廠再釋出全固態電池產出進度。億緯鋰能固態電池研究院成都量產基地日前揭牌，「龍泉二號」全固態電池成功下線（完成設計並送交製造），該產品主要面向人形機器人、低空飛行器以及AI等高端裝備應用領域。另一家巨頭國軒高科稱旗下「金石」全固態電池目前處於中試量產階段，良品率已達90%。

證券時報報導，億緯鋰能2日揭碑的成都基地總面積約1.1萬平方公尺，全面投產後年產能近50萬顆電芯。基地分兩期建設，一期將於2025年12月建成，具備60Ah電池製造能力；二期計畫於2026年12月實現100MWh年產能交付。此次下線的「龍泉二號」為10Ah全固態電池，能量密度高達300Wh/kg、體積能量密度為700Wh/L。

億緯鋰能董事長劉金成表示，始終堅持「科學設計、海量實驗」的研發理念，在面對多種電池技術路線時保持理性判斷，充分驗證技術可行性後推進產業規模化落地。

國軒高科3日披露的投資者關係活動記錄表顯示，公司首條全固態中試線已正式貫通，金石全固態電池目前處於中試量產階段，良品率已達90%。同時，已正式啟動第一代全固態電池2GWh量產線的設計工作。

目前車端半固態電池已實現上車，上汽在今年8月上旬發布名爵MG4已搭載半固態電池，定價在人民幣十萬級別。據高工機器人產業研究所（GGII）和中商產業研究院此前預測，2027年大陸固態電池出貨量將達到18GWh。

