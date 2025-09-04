聽新聞
陸標普服務業PMI升至53 續創去年5月後新高

聯合報／ 記者林茂仁陳湘瑾／綜合報導

標普全球公布最新數據顯示，大陸八月標普服務業PMI為五十三，高於外界預期，為二○二四年五月以來的最高紀錄，且已連續三十二個月保持在擴張區間。

華爾街見聞報導，標普全球昨公布數據顯示，大陸八月標普服務業PMI為五十三，高於預期五十二點五，前值五十二點六，其中，八月新訂單增速連續第二個月加快，也創下去年五月以來新高，來自新出口業務的強勁增長。

標普全球分析，大陸服務業近期復甦的核心是新業務的強勁增長，其中，成功的業務拓展、市場環境的改善以及旅遊業的蓬勃發展是銷售增長的關鍵驅動因素。

另外，標普全球日前公布的大陸八月標普製造業PMI亦回升至五十點五，高於預期和前值，顯示製造業狀況也有改善，重回擴張區間，且為近五個月最高。

值得注意的是，為進一步促進內需，近日大陸多地發布下一階段消費券發放計畫。其中，寧波一日啟動總額人民幣六千萬元的汽車消費券發放活動；濟南市開始下半年第三輪汽車消費補貼活動，並發放下半年第三輪零售和餐飲消費券；株洲市則是發放人民幣八百萬元職工專屬消費券。

證券時報引述分析稱，九月作為大陸消費空檔期，亟待政策刺激，消費券透過「政府補貼+商家讓利」的槓桿機制，放大居民邊際消費傾向。

