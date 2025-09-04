大陸電池全球市占衝七成 寧德時代37%居冠、比亞迪17%第二

南韓研調機構SNE Research最新報告顯示，今年前七月，南韓三大電池製造商LG新能源、三星SDI與SK On在全球市占已跌破20%，陸廠市占增加3.8個百分點，達到68.8%。其中，寧德時代依然是全球動力電池市場的霸主，前七月電池出貨量年增34%，市占小幅下滑0.3個百分點至37.5%。

據報告，今年前七月，安裝在電動汽車上的動力電池總使用量約590.7GWh，年增35.3%。大陸廠商表現依然強勁，前十名中便有六家是大陸廠商。

其中，寧德時代前七月電池出貨量達到221.4GWh，年增34%，市占小幅下滑0.3個百分點至37.5%。包括長安、吉利、賽力斯、小米等大陸本土品牌，以及特斯拉、BMW、賓士、福斯等全球主要大廠，都有使用寧德時代的電池。

排名第二的廠商是比亞迪，今年前七月電池出貨量達105GWh，年增52.4%，市占年增2個百分點至17.8％。比亞迪自產電動汽車（BEV+PHEV）和電池，基於出色的價格競爭力，正擴大在各個車型的銷售，涵蓋境內本土市場，並在歐洲等海外市場迅速擴大影響力。

尤其是在歐洲市場，比亞迪的擴張表現突出。今年上半年， 比亞迪歐洲電池使用量年增260.7%，達到6.9GWh。此外，小米、特斯拉、豐田和小鵬等汽車廠商的部分車型也有採用比亞迪的電池。

排名第三的是LG新能源，今年前七月電池出貨量為56.1GWh，年增9%，市占與上年相比減少2.3個百分點至9.5%。主要由特斯拉、雪佛蘭、起亞和福斯等主要客戶使用。

以特斯拉為例，由於搭載LG新能源電池的車型銷售低迷以及整體銷量下降，電池使用量年減23.6%。另一方面，起亞EV3的全球銷量強勁，以及搭乘Ultium平台的雪佛蘭Equinox、Blazer和Silverado電動車，在北美的銷量擴大，被認為是推動LG 新能源電池使用量增加的主要因素。

排名第四的是中創新航，今年前七月電池出貨量為26.2GWh，年增26.1%，市占與上年相比減少0.4個百分點至4.4%。主要客戶有長安、廣汽、賽力斯、奇瑞、東風、零跑、一汽等，大陸國產車廠的出貨量增長，也帶動中航創新電池出貨量的增長。

排名第五的是SK On，今年前七月電池出貨量為24.6GWh，年增17.4%，市占與上年相比減少0.6個百分點至4.2%。主要客戶有現代汽車、賓士、福特和福斯汽車。