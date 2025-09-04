聽新聞
0:00 / 0:00

寧德時代領頭 陸制霸動力電池 全球市占率近7成

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸電池巨頭寧德時代仍是全球動力電池市場的霸主。路透
大陸電池巨頭寧德時代仍是全球動力電池市場的霸主。路透

陸廠進一步稱霸動力電池市場。據南韓研調機構SNE Research最新報告顯示，今年前七月南韓三大電池製造商LG新能源、三星SDI與SK On在全球市場的總市占已跌破兩成，陸廠市占增加三點八個百分點，達六十八點八％。其中，寧德時代仍是全球動力電池市場的霸主，前七月出貨量年增三十四％，市占三十七點五％。

根據報告，今年前七月，安裝在電動汽車上的動力電池總使用量約五百九十點七GWh（百萬度），年增三十五點三％。其中寧德時代依然是全球動力電池市場霸主，今年前七月，電池出貨量達到兩百二十一點四GWh，年增三十四％，市占小幅下滑零點三個百分點至三十七點五％。

報告稱，包括長安、吉利、賽力斯、小米等大陸本土品牌，以及特斯拉、寶馬、賓士、福斯等全球主要大廠，均使用寧德時代的電池。

排名第二的廠商是比亞迪，今年前七月電池出貨量達一百零五GWh，年增五十二點四％。其中，比亞迪自產電動汽車（BEV+PHEV）和電池，因出色的價格競爭力，正擴大在各個車型的銷售，涵蓋境內本土市場，並在歐洲等海外市場擴大影響力。

比亞迪的擴張在歐洲市場表現也格外突出。今年上半年，比亞迪歐洲電池使用量年增兩百六十點七％。

大陸IT資訊社區DoNews分析，面對美國對大陸電池產業的限制，韓企正加快北美本土產能建設，減少對大陸原材料依賴，而大陸電池企業則加速歐洲工廠建設，使得當前全球電動車電池市場出現「中國鞏固領先、韓國承壓收縮、日本顯現韌性」格局。

電池 南韓 日本 小米 比亞迪 電動車 電動汽車

延伸閱讀

比亞迪仰望U9賽道版 極速472 km/h刷新紀錄！超越Rimac成地表最速電動車

Tesla印度市場踢鐵板！一個多月僅收穫600輛訂單遠低於預期

比亞迪陷轉型困局 勁敵上汽、吉利業績大躍增

比亞迪過台灣的啟示：「中國製造2025」戰場開打，與自由世界的安全挑戰

相關新聞

消費空檔期...大陸多地發消費券 誘民眾花錢

大陸多地近期發布下一階段消費券發放計畫。分析指出，9月作為暑期與十一長假之間的消費空檔期，消費需求亟待政策刺激，消費券透...

九三閱兵軍工類股卻暴跌 陸投資人氣炸：斃了做空的人

中共3日在天安門廣場舉行盛大的閱兵式，展示多款尖端武器引發國際矚目，但陸股軍工類股卻不捧場。證券時報報導，截至3日收盤，...

快遞業反內捲 電商核心區掀漲價潮

大陸官方近期持續在多個行業加大「反內捲」（反對惡性過度競爭）力道。中共中央機關報《人民日報》主管的財經證券類日報「證券時...

物流業景氣 8月持續擴張

中國物流與採購聯合會2日發布數據顯示，8月大陸物流業景氣指數為50.9%，較上月回升0.4個百分點。

火車冷鏈快送 泰國榴槤72小時到四川

「72小時前，這顆榴槤還在泰國的榴槤樹上。它在寮國萬象南站裝車，經中老（寮）班列冷鏈專列抵達我們直播間！」2日下午，四川...

宇樹科技 Q4申請IPO

「杭州六小龍」之一的大陸人形機器人公司宇樹科技2日指出，預計10月至12月向大陸證券交易所提交IPO申請。宇樹科技稱，四...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。