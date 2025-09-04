京東盼併購德電子零售巨頭 柏林喊查「恐有國安疑慮」

陸資出海再受阻。大陸電商巨頭京東日前宣布擬併購德國電子零售集團Ceconomy，交易估值達廿二億歐元（約台幣七八八億元），但最新進度是，這起併購案的國安風險已引起德國政府忌憚。

法新社報導，德國政府消息人士昨表示，柏林當局正在調查京東對Ceconomy的併購案是否對國家安全構成風險。

京東今年七月宣布向Ceconomy提出自願性全面收購建議，每股交易作價四點六歐元，並已簽署合作協議。本月一日宣布，正式向Ceconomy提出自願現金收購要約，出價與此前公告一致。這項協議尚未最終敲定，但Ceconomy的管理高層已建議股東接受併購案。

京東表示，要約期至紐約時間十一月十日下午六點結束，可予以延長。而收購資金將通過併購貸款，及公司現有現金相結合的方式安排。並稱收購要約須滿足若干先決條件，包括在明年十一月十日前獲得經營者集中審批、外商投資審批及歐盟外國補貼審批。

Ceconomy集團擁有兩家大型零售商MediaMarkt和Saturn，合計超過一千家門市，業務遍及德國及多個歐洲國家，並設有網路銷售平台。據財報，Ceconomy二○二四至二○二五財務年度第三季收入四十八億歐元，按年跌二％；調整後的經營虧損收窄三一○○萬歐元，去年同期為五一○○萬歐元。

這筆交易引起德國國會關注。在議員提出可能風險的質詢後，德國經濟部證實已展開審查，目前處「初期階段」。德國經濟部表示，將評估併購案是否會影響德國或其他歐盟國家的公共秩序或安全。

法新社指出，這是大陸企圖投資歐洲最大經濟體德國卻遭官方審查的最新一起案例。近年受地緣政治影響，多起陸資在德投資屢遭阻礙。二○二三年，大陸國營航運集團遠洋航運曾試圖收購漢堡港股權，最終因國安爭議僅獲准購買部分股份；二○二二年德國以「對外貿易和支付法」為由，禁止陸資收購Elmos和ERS電子兩家晶片企業。

京東早在二○二四年初曾試圖收購英國電子零售商Currys，也因政治擔憂未能成功。

不過大陸電商巨頭仍積極出海，阿里巴巴旗下速賣通據報正在籌備一項「最高規格」品牌出海項目，已有世界五百強及國內外領導品牌收到邀約，預計雙十一前正式啟動。