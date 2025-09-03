消費空檔期...大陸多地發消費券 誘民眾花錢

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸多地近期發布下一階段消費券發放計畫，刺激民眾消費。（歐新社）
大陸多地近期發布下一階段消費券發放計畫，刺激民眾消費。（歐新社）

大陸多地近期發布下一階段消費券發放計畫。分析指出，9月作為暑期與十一長假之間的消費空檔期，消費需求亟待政策刺激，消費券透過「政府補貼+商家讓利」的槓桿機制，有助刺激民眾消費。

寧波市近日啟動總額人民幣6,000萬元（約新台幣2.6億元）的汽車消費券發放活動；濟南市開始下半年第三輪汽車消費補貼活動，並發放下半年第三輪零售和餐飲消費券；株洲市則是發放人民幣800萬元（約新台幣3,448萬元）職工專屬消費券。

多地並發布下一階段消費券發放計畫，如廣東省將於12日推出「金秋文旅消費季」惠民補貼活動，安排人民幣2,000萬元（約新台幣8,620萬元）專項資金，面向廣東居民、大陸全國赴粵遊客及入境遊客發放文旅消費券。

證券日報報導，大陸商務部研究院副研究員洪勇表示，消費券透過「政府補貼+商家讓利」的槓桿機制，刺激民眾消費傾向，緩解消費者物價指數（CPI）低位運行下的消費觀望情緒。

蘇商銀行特約研究員付一夫表示，大陸消費結構已從以商品消費為主轉向商品與服務消費並重，文旅、餐飲、體育、康養等服務消費的需求彈性更高。將消費券投向這些領域，能激發更多「非剛性但意願強」的消費行為。

面對內需市場疲軟，大陸今年推動以舊換新、發放消費券等多項刺激消費措施，但從數據上來看，反映消費規模與市場活力的消費零售總額年增速從5月衝到今年以來最高6.4%，到6月降至4.8%，7月再放緩至3.7%，整體表現不如預期，為去年12月以來最低，顯示民眾的消費動能正在消退。

