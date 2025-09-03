聽新聞
九三閱兵軍工類股卻暴跌 陸投資人氣炸：斃了做空的人
中共3日在天安門廣場舉行盛大的閱兵式，展示多款尖端武器引發國際矚目，但陸股軍工類股卻不捧場。證券時報報導，截至3日收盤，軍工信息化概念股下跌4.97%，位居各類股跌幅榜前列。
閱兵當天軍工類股竟暴跌引發不少投資人不滿，紛紛留言稱：「強烈要求槍斃今天做空軍工股票的人和機構」「主力拉了這麼久的軍工股，原來是為今天做準備，利用今天的大利好，瘋狂把籌碼發給散戶」「全國人民的心都涼了」。
其中，北方長龍重挫20%跌停，四創電子、北方導航、建設工業等個股跌停，新光光電、航天南湖、新勁剛等個股跌幅居前，股價上漲的有3檔。
報導稱，從資金面上看，3日軍工類股資金淨流出人民幣43.35億元（約合新台幣184億元）。其中，90檔個股出現資金淨流出，12檔個股淨流出資金超過人民幣1億元，淨流出資金居首的是航天電子，3日主力資金淨流出人民幣2.95億元（約合新台幣12.5億元）。
陸股三大指數3日漲跌互見。上證指數收盤下跌1.16%，來到3,813.56點；深證成指下跌0.65%，收在1萬2,472點；創業板指數上漲0.95%，來到2,899.37點。
