大陸汽車業嚴重內捲…豐田汽車上半年獲利 是陸16家上市車企1.9倍

中央社／ 台北3日電
中國汽車業嚴重內捲，陷入流血價格戰。根據陸媒統計，日本豐田汽車上半年獲利雖然下跌3成，仍然是中國16家上市汽車公司獲利總和的1.9倍。法新社
中國汽車業嚴重內捲，陷入流血價格戰。根據陸媒統計，日本豐田汽車上半年獲利雖然下跌3成，仍然是中國16家上市汽車公司獲利總和的1.9倍。法新社

中國汽車業嚴重內捲，陷入流血價格戰。根據陸媒統計，日本豐田汽車上半年獲利雖然下跌3成，仍然是中國16家上市汽車公司獲利總和的1.9倍。而中國最賺錢的3家車企，上半年總獲利僅相當於電池大廠寧德時代

第一財經報導，進入9月，中國上市車企幾乎都已發布2025年上半年財報。在陸港股上市的16家中國汽車公司，上半年總獲利（含虧損）超過人民幣392億元（約新台幣1686億元，下同）。

獲利排前3分別為比亞迪、吉利汽車、長城汽車，3家獲利總和311億元，就占16家車企獲利近8成。

不過，即便是中國最賺錢的3家車企，上半年獲利也僅僅相當於寧德時代這一家動力電池生產企業，後者上半年淨利潤為304.9億元。

如果對比全球最賺錢的車企豐田汽車，那麼差距更加明顯。豐田汽車上半年（2025財年第4季＋2026財年第1季）獲利雖然大跌逾3成，仍超過1.5兆日圓（約合人民幣727億元），相當於16家中國上市汽車公司上半年獲利總和的1.9倍。

儘管中國車企地位不斷攀升，上半年全球汽車銷量前10名當中，比亞迪、吉利汽車排名上升至第3、第4，首次超過本田、日產兩大日系巨頭，卻因為國內市場嚴重內捲，陷入流血價格戰，獲利能力處於歷史次低。

中國乘聯分會數據顯示，中國汽車業7月份獲利293億元，比去年同期下滑17%；汽車業利潤率3.5%，也比6月的6.9%下跌明顯。今年1至7月，中國汽車業獲利2737億元，年增0.9%；汽車業利潤率4.6%，僅好於2024年的4.3%。

報導提到，今年上半年，仍有6家中國上市車企處於虧損，包括廣汽集團、北汽藍穀、小鵬汽車、江淮汽車、眾泰汽車與海馬汽車，累計總虧損近70億元；有7家車企獲利下滑，而且都是主要大廠，包括長安汽車、上汽集團、廣汽集團、長城汽車、北京汽車、江淮汽車與吉利汽車。

豐田 長城 電池 日產 日本 寧德時代

