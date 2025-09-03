陸半導體力拚突破歐美封鎖 成都華微發布全新自研晶片

在美國加大對大陸高科技產業的限制的同時，大陸正加速推動半導體供應鏈的自主化。每日經濟新聞指出，成都華微近日公告稱，公司研發的4通道12位元40G高速高精度射頻直採ADC（類比數位轉換器）於近期成功發布。

快科技指出，成都華微研發的HWD12B16GA4型射頻直採ADC是一款4通道、12位16GSPS高速高精度射頻直採A/D轉換器，全流程自主，象徵該公司在高速高精度數據轉換器晶片領域取得重大突破，其超高性能和集成度為大陸國內獨家，可與國際先進水準比擬。

報導還稱，該晶片採用全自主正向設計，擁有自主智慧財產權，突破多通道射頻直採ADC架構設計、高線性度動態放大器、低抖動時脈等關鍵技術，相關創新技術申請多項海內外發明專利。全部流片、封裝製程基於大陸內的廠商，生產加工及供貨可控。

公告還稱，它具有高整合、高效能、高可靠性的特點，支援KU波段射頻直採，可廣泛用於雷達、商業衛星、電子對抗、無線通訊、高階儀器、無人機等多個領域，應用前景廣闊。目前，該款晶片已向部分客戶進行送樣並已有意向訂單。

快科技認為，對於大陸國產半導體來說，「成都華微這顆晶片實現了大突破」。成都華微證券部人士表示，「因為畢竟國外的高階晶片現在是卡住的，沒有進口到（大陸）國內，而我們這個晶片指標都是跟國際最先進水平走到同一梯隊的，所以還是比較有技術上的優勢。」

公開資料顯示，成都華微成立於2000年3月，主要從事特種積體電路的研發、生產、檢測、銷售和服務，產品涵蓋數位積體電路產品和類比積體電路產品，於2024年2月在上交所科創板上市。

具體來看，成都華微的數位積體電路包含可程式邏輯元件、MCU（微控制單元）/SoC（系統級晶片）/SIP系統級晶片、記憶體等；模擬積體電路包含模數／數位類比轉換器晶片、接口害驅動電路、電源管理等，同時為客戶提供ASIC（專用積體電路）/SoC解決方案。本公司產品廣泛應用於尖端技術領域。

據悉，2025年上半年，成都華微實現營收人民幣3.55億元，年增26.93%；實現歸母淨利為人民幣3,572萬元，較去年同期下滑51.26%。