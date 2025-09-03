大陸反內捲長路漫漫 專家指「不可能一蹴而就」：穩定房市重要

避免惡性競爭的「反內捲」是中國當前整頓經濟與產業的重要方向。經濟專家表示，反內捲不可能一蹴而就的，今年才剛剛開始，未來幾年會更受到重視，且穩定房市才能持續並明顯地看到成效。

陸媒經濟觀察報2日報導，瑞銀投資銀行高級中國經濟學家張寧1日在一場媒體分享會上表示，當前中國推行的「反內捲」（反對過度且無效的競爭）是非常宏大的主題，涉及不同行業，需要分門別類、區別對待相關政策。在明年、後年甚至更長時間內，「反內捲」這個主題會更加受到重視。

他說，和十年前的去產能、供給側改革不同，當前中國中下游行業、新興行業的「反內捲」，並不是由國有企業主導，而是由民營企業主導、市場化為主。上游行業去產能則是政策主導。

他說，「內捲」問題之所以產生，主要來自兩個方面：一是供給與需求不匹配，二是市場出清不充分。

在供給與需求不匹配方面，張寧說，首先需要在一定程度上調控產能和產量，其次要積極提振內需，尤其是盡早穩定房地產市場和加大力度提振消費需求，才有可能持續性地、更立竿見影地看到「反內捲」的進展。他並建議優秀企業積極拓展海外市場，有助於緩解國內「內捲」和產能的壓力，同時提高資本回報。

至於如何讓市場更順利出清，他說，一是地方政府的行為要得到規範，包括減少對失敗企業的補貼與救助；二是在監管規則、行業規則層面要更加細化，使落後產能順利退出。

他說，「反內捲」需要有耐心，政策的制定、關鍵目標的實現也需要有更清晰的指引，使其在未來3、5年內得到進一步推進。