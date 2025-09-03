京東擬收購德國電子產品零售商Ceconomy 外媒：遭德方國安審查

大陸電商巨頭京東近期提出收購德國消費電子零售集團Ceconomy，然而，德國政府消息人士近日透露，當局正調查該交易是否涉及國家安全風險。

法新社報導，京東7月底時公布，旗下子公司向德國Ceconomy提出自願性全面收購建議，每股交易作價為4.6歐元，並已簽署合作協議。據悉，Ceconomy是MediaMarkt與Saturn的母公司，2品牌在歐洲擁有逾1,000家電子零售門市，除德國外也遍及其他國家，並經營線上平台。

此次交易引起德國國會關注。德國「左翼黨」（Die Linke）議員布雷默（Anne-Mieke Bremer）向該國經濟部質詢，表示收購「不僅涉及公司財務，也關乎數位主權、供應安全以及民主監管」。德國經濟部隨後證實，已對交易展開正式審查，將評估其是否影響德國或其他歐盟國家的公共秩序與安全，目前仍處於「初期階段」。

法新社稱，這是陸企在德國投資面臨官方審查的最新案例。近年來，部分陸企交易因國安疑慮被削弱或阻止，例如大陸國營航運集團遠洋航運（Cosco）曾試圖收購漢堡港股權，此案最終因國安爭議僅獲准購買部分股份；另外2家德國半導體製造商出售給大陸投資者的交易，則完全被阻止。

今年7月，德國之聲報導，京東此舉也反映，其應對本土市場激烈競爭的策略。近年來，阿里巴巴在高端市場形成壓力，而拼多多專注低價策略市場。

德媒China.Table分析，由於歐洲電子產品線上銷售比率低於中國，京東可憑藉技術與物流優勢建立市場優勢。此外，京東海外擴張並非新鮮策略，早在2024年初曾試圖收購英國電子產品零售商Currys，但因政治因素未果，此次Ceconomy交易是其在歐洲的第2次機會。