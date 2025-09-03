大摩分析：大陸房市流動性風險趨緩 第4季銷售有望加速

國際大行摩根士丹利（大摩）指出，大陸房企上半年業績如預期疲弱，但對下半年及未來業績指引整體正面，尤其看好開發利潤率回升及租金增長。同時，大摩對大陸房市持謹慎態度，建議繼續持有具有良好前景的大陸優質國企股。

綜合香港經濟日報、信報、香港01等港媒報導，大摩報告指出，大陸主要開發商上半年核心利潤平均按年減少17%，因利潤率下跌0.9個百分點，同時收入下降約4%，但派息比率保持穩定；行業流動性風險似已基本消除，淨負債比率維持穩定，減少借貸，但個別公司分化仍然存在。

報告稱，大陸國企繼續跑贏大市，利潤率回升，資產負債表改善。大摩建議，投資者關注具有良好前景的大陸優質國企，如屬於消費受益股的華潤置地與華潤萬象生活，以及高息股建發國際集團。

大摩預期，大陸房地產第4季銷售可能加速，得益於大陸國企在高線城市擁有豐富可售資源，惟今年剩餘時間的平均銷售額按年料下跌約2%，料令全年銷售額按年下降10%。

報告指出，綜合大陸房地產開發商指引，總體預期今年開發毛利率仍會下降1至2個百分點，跌幅較前2年收窄，並可能自2026年起回升；去庫存仍是未來數年的首要任務。

至於物管股方面，大摩稱，商場營運商指出第3季零售銷售保持穩定，即使去年基數較高，預期下半年租金收入按年上升約10%，反映物管股經營改善。

此外，大摩表示，大陸民企房股預期會繼續降低槓桿及更審慎投地；國企房股則將盈利最大化列作首務，並會在買地上專注於高線城市，意味2026年內房預售會進一步縮減。

此前，克而瑞地產研究8月31日在官方微信公眾號公布數據稱，今年8月，大陸百強房企實現銷售操盤金額人民幣2,070.4億元，月比降低1.9%，年比降低17.6%，年比降幅相對於7月收窄了6.7個百分點，單月業績規模繼續保持在歷史較低水平。這也是百強房企實現銷售操盤金額連續第6個月下降。