陸企京東擬跨國併購德電子零售巨擘 引發國安疑慮

中央社／ 法蘭克福2日綜合外電報導

德國政府消息人士今天表示，柏林當局正在調查中國電商集團京東併購德國電子零售集團Ceconomy的計畫是否對國家安全構成風險。

法新社報導，這是中國企圖投資歐洲最大經濟體德國卻遭官方審查的最新一起案例。近年來，多起交易以國安為由被縮減規模或直接遭到阻擋。

京東今年7月宣布已簽署協議收購Ceconomy，是兩家大型零售商MediaMarkt與Saturn的母公司，這項交易估值達22億歐元（約新台幣788億元）。

這項協議尚未最終敲定，但Ceconomy的管理高層已建議股東接受併購案。

在國會議員提出可能風險的質詢後，德國經濟部證實已展開對這項交易的正式審查，目前仍處於「初期階段」。

根據經濟部的答覆，審查將評估這項計劃中的併購案，是否會影響德意志聯邦共和國或其他歐盟國家的公共秩序或安全。

這項質詢由左派政黨「左派黨」（Die Linke）議員布雷默（Anne-Mieke Bremer）提出，她也將官方回覆提供給了法新社。

布雷默表示，這次併購「不僅關乎企業的資產負債表，同時涉及數位主權、供應安全與民主監督」。

MediaMarkt與Saturn擁有逾千家電子零售門市，許多門市分布在德國，也遍及其他歐洲國家，並經營網路銷售平台。

然而，中國在德國投資屢遭阻礙。

中國國營航運集團中國遠洋航運曾試圖收購漢堡港股權，但因國安爭議引發激烈爭論，最終僅被允許購買比原計畫更小的股權。

此外，兩家德國半導體製造商出售給中國投資者的交易則被完全阻擋。

德國 國安

