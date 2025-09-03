製博會在瀋陽 聚焦智能升級
以「智能新裝備．新質生產力」為主題的第二十三屆中國國際裝備製造業博覽會9月1日在瀋陽啟幕。開幕當日現場意向成交額15.8億元（人民幣，下同）。
中新社報導，製博會是中國裝備製造業領域唯一經國務院批准舉辦的國家級大型經貿展覽活動，也是北方地區規模最大的裝備製造業綜合展會。
本屆製博會聚焦裝備製造業智能化轉型與升級，吸引海內外912家企業參展，展位總數3056個。線下展覽面積達9萬平方米，設置國際展區、機床展區、工業自動化／工業機器人展區、工業文旅展區等12個專業展區。
展覽現場，來自美國、德國、日本、義大利等10個國家以及香港和台灣的181家外商在華投資及合作企業參展，國際化元素凸顯。中國通用技術集團、北方重工、友嘉、西門子等海內外知名企業集中亮相，高端智能展品比例明顯提高。
