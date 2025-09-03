上海10措施 夜經濟新活水

周末夜晚，地處上海市中心黃金區域的靜安寺廣場人潮湧動，2025上海夜生活節重點活動「豐盛季節」正在這裡舉辦，吸引市民遊客打卡。

中新社報導，「豐盛季節」活動舉辦期間，近50家餐飲、娛樂、文化品牌在靜安寺廣場攜手打造主題集市，遊客可以夜遊、夜食、夜娛、夜讀，充分釋放夜間消費潛力。

活動主辦方表示，「我們想讓城市街區成為公共文化生活的舞台，將詩歌、音樂等豐富形式融入夜間消費場景，為夜間經濟注入新體驗」。

在前期推出的夜間經濟支持舉措基礎上，上海近期升級支持夜間經濟人氣地標發展的10項舉措，包括優化提升「外擺經濟」活力、支持舉辦主題特色市集、提升夜間景觀照明品質等，新增「豐富夜間街區演藝活動」，持續優化夜間經濟生態。

七夕夜，上海豫園商城與國際知名電音品牌攜手，舉辦了一場室外新國風電音節。當晚，豫園的江南園林與極具現代感的電子脈衝碰撞，東方生活美學以充滿張力的「新聲態」躍動於夜色之中。

豫園商城總裁王維昌表示，豫園商城商圈全年客流超過5500萬人次，其中19歲至35歲的年輕客群占比達60%。作為上海的城市文化名片，眾多外國遊客慕名而來，目前外國遊客占比已攀升至遊客總數的15%。

匯集眾多中外餐飲品牌的上海時尚地標FOUND158廣場則變身「微醺樂園」，融合音樂、美食、美酒與潮流文化，為消費者營造了一場沉浸式夏夜狂歡。活動期間，網絡社交平台直播現場，帶領線上觀眾一同感受活動的熱烈氛圍，流量達人直播間互動頻繁，點讚量、分享量持續攀升。

第一財經．新一線城市研究所發布的「2025中國城市夜經濟指數」顯示，2024年上海的夜間活躍出行人次403萬次，夜間燈光覆蓋全市75%的面積，上映夜場電影26.49萬場，夜間公交活躍範圍1975平方公里，夜間經濟綜合指數則位列全國第一。