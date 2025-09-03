8月陸百城新房續漲 二手房價跌

8月份，大陸百城新房和二手房均價仍然保持環比「一漲一跌」的走勢。中指研究院1日發布的數據顯示，8月，中國100個城市新建住宅平均價格為每平方米16910元（人民幣，下同），環比上漲0.20%；同比上漲2.73%。當月，100個城市二手住宅平均價格為每平方米13481元，環比下跌0.76%，跌幅較上月收窄0.01個百分點；同比下跌7.34%。

中新社報導，該機構數據顯示，8月份百城中，杭州、上海、合肥新房價格環比漲幅位居前三，分別上漲0.92%、0.86%和0.82%。當月，各地二手住宅價格環比不同程度下跌，其中成都二手房價跌幅較小。

從市場交易情況來看，新建住宅方面，8月份，杭州、上海等部分核心城市推出優質改善性項目，帶動百城新建住宅均價環比繼續保持結構性上漲，但市場整體仍處於淡季行情，房企推盤力度較弱。二手住宅方面，8月百城二手房掛牌量維持高位，「以價換量」仍是市場主流。

值得注意的是，8月份北京和上海相繼放寬購房政策，符合條件的購房者在北京五環外、上海外環外購房不限套數，上海在房貸利率定價機制安排方面不再區分首套和二套住房。當月多地還優化住房公積金貸款政策。

中指研究院指數研究部總經理曹晶晶表示，在「止跌回穩」政策目標下，新一輪樓市支持政策有望加快出台，同時隨著市場對9月美聯儲降息預期升溫，國內貨幣政策空間也有望進一步打開。房地產市場已進入「金九銀十」傳統營銷旺季，她預計，房企在核心城市將加快推盤節奏，市場活躍度有望迎來階段性回升。

在土地價格方面，今年前8個月，大陸一二線核心城市土地市場熱度保持高位。中指研究院的數據顯示，今年前8個月，一線和二線城市住宅用地成交平均溢價率分別為13.9%和11.7%，土地市場熱度保持高位。同期，三四線城市土地市場熱度較低，住宅用地成交溢價率為3.5%。 　　

今年以來，大陸各地土地成交出現「量縮質升」趨勢。今年1至8月，300城住宅用地成交規劃建築面積同比下降約10%。但受優質地塊集中入市影響，土地市場熱度提升，1至8月，300城住宅用地成交平均溢價率達9.4%，土地成交樓面價同比上漲28.6%，300城住宅用地出讓收入同比增長約16%。其中，一二線城市土地市場熱度更高，住宅用地成交平均溢價率均超過10%。

