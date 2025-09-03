高盛：陸微影設備落後ASML 20年

高盛報告顯示，大陸微影設備產業很可能落後荷蘭半導體裝置製造商艾司摩爾（ASML）20年。高盛指出，大陸微影設備製造商目前還停留在65奈米製程，這些公司短期內不太可能追趕上西方。

科技媒體Wccftech報導，微影技術是阻止大陸製造高端晶片的唯一瓶頸。最先進的微影設備是由ASML製造，由於其設備需要用到來源於美國的零組件，所以美國政府限制其對大陸的銷售。

高盛表示，大陸科技巨頭華為因與軍方的關聯，被美國政府制裁，禁止從台積電採購晶片。華為不得不依賴中芯國際滿足其晶片需求，而美國進一步限制中芯國際等大陸晶圓代工業者採購極紫外光（EUV）微影設備，因此大陸先進製程的晶片製造水準目前仍停留在7奈米級別。

高盛在報告中指出，即便中芯國際能生產出7奈米製程的晶片，但是這些7奈米晶片極有可能還是通過ASML較舊的深紫外光（DUV）微影設備來生產製造，實際上，大陸目前尚不具備製造這類先進微影設備的能力，因為這些設備的核心零組件主要來自全球供應商，尤其是美國和歐洲的供應商。

高盛強調，ASML為了從65奈米技術躍升至低於3奈米的能力，經過了20年的時間，並投入高達400億美元的研發與資本支出。考量大陸目前技術與全球供應鏈的複雜依賴性，大陸微影設備廠商在短期內趕上西方先進技術的可能性較小。