比亞迪陷轉型困局 勁敵上汽、吉利業績大躍增

大陸新能源車銷售冠軍比亞迪最近銷量「舉步不前」，反觀其對手上汽集團、吉利汽車均在新能源汽車領域狂奔。雖然新車頻繁推出，但銷量沒有太大起色，外界認為比亞迪恐陷入轉型困局。

2025年前八月，比亞迪銷量分別為30.05萬輛、32.28萬輛、37.74萬輛、38.01萬輛、38.25萬輛、38.26萬輛、34.43萬輛、37.36萬輛。數據顯示，銷量在4月邁上38萬輛的關口後一直處於停滯狀態。同時自7月開始，連續兩個月的月銷量跌破38萬輛關口。

在海外銷售部分，比亞迪也難言樂觀，2025年前八月，比亞迪的海外銷量分別為66,336輛、67,025輛、72,723輛、79,086輛、89,047輛、90,049輛、80,737輛、80,813輛。雖然逐步增長，但6月達頂峰，之後連續兩個月均低於9萬輛。

相較於比亞迪停滯，其競爭對手銷量則持續大幅增長中，上汽集團8月新能源汽車銷量達12.98萬輛，年增49%；吉利汽車的新能源汽車銷量達14.74萬輛，年增95%。

大陸汽車媒體懂車帝近期評論指出，比亞迪新車銷量未如預期有許多因素，大陸車市新品牌選擇太多，奇瑞、吉利新混動技術也起來了，比亞迪優勢逐漸喪失，且現在消費者更在意智慧化配置和品牌體驗，光有技術不夠。

比亞迪2025年半年報顯示，報告期內，實現營收人民幣3,713億元，年增23%；淨利人民幣155億元，年增14%；研發投入高達人民幣309億元，年增53%，其一家車企投入為吉利控股、上汽集團、長城汽車等三家車企總和，並登上A股上市公司「研發王」。