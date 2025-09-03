聽新聞
0:00 / 0:00

比亞迪陷轉型困局 勁敵上汽、吉利業績大躍增

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸新能源車銷售冠軍比亞迪最近銷量「舉步不前」，反觀其對手上汽集團、吉利汽車均在新能源汽車領域狂奔。路透
大陸新能源車銷售冠軍比亞迪最近銷量「舉步不前」，反觀其對手上汽集團、吉利汽車均在新能源汽車領域狂奔。路透

大陸新能源車銷售冠軍比亞迪最近銷量「舉步不前」，反觀其對手上汽集團、吉利汽車均在新能源汽車領域狂奔。雖然新車頻繁推出，但銷量沒有太大起色，外界認為比亞迪恐陷入轉型困局。

2025年前八月，比亞迪銷量分別為30.05萬輛、32.28萬輛、37.74萬輛、38.01萬輛、38.25萬輛、38.26萬輛、34.43萬輛、37.36萬輛。數據顯示，銷量在4月邁上38萬輛的關口後一直處於停滯狀態。同時自7月開始，連續兩個月的月銷量跌破38萬輛關口。

在海外銷售部分，比亞迪也難言樂觀，2025年前八月，比亞迪的海外銷量分別為66,336輛、67,025輛、72,723輛、79,086輛、89,047輛、90,049輛、80,737輛、80,813輛。雖然逐步增長，但6月達頂峰，之後連續兩個月均低於9萬輛。

相較於比亞迪停滯，其競爭對手銷量則持續大幅增長中，上汽集團8月新能源汽車銷量達12.98萬輛，年增49%；吉利汽車的新能源汽車銷量達14.74萬輛，年增95%。

大陸汽車媒體懂車帝近期評論指出，比亞迪新車銷量未如預期有許多因素，大陸車市新品牌選擇太多，奇瑞、吉利新混動技術也起來了，比亞迪優勢逐漸喪失，且現在消費者更在意智慧化配置和品牌體驗，光有技術不夠。

比亞迪2025年半年報顯示，報告期內，實現營收人民幣3,713億元，年增23%；淨利人民幣155億元，年增14%；研發投入高達人民幣309億元，年增53%，其一家車企投入為吉利控股、上汽集團、長城汽車等三家車企總和，並登上A股上市公司「研發王」。

能源 品牌 人民幣

延伸閱讀

特斯拉印度開賣一個多月 傳訂單僅600輛…遠低於預期

比亞迪過台灣的啟示：「中國製造2025」戰場開打，與自由世界的安全挑戰

香港前7月房車銷售 比亞迪居冠

進口比亞迪影響國安 台派社團盼政府防堵

相關新聞

陸網科巨頭投資AI不手軟 年增1.6倍 躍居營運增長核心引擎

AI業務已在大陸網科巨頭戰略布局中占據重要地位，成為拉動企業持續增長的核心引擎。隨著上市公司相繼發布財報，針對AI領域投...

比亞迪陷轉型困局 勁敵上汽、吉利業績大躍增

大陸新能源車銷售冠軍比亞迪最近銷量「舉步不前」，反觀其對手上汽集團、吉利汽車均在新能源汽車領域狂奔。雖然新車頻繁推出，但...

陸創新聚落數量稱冠全球 24個產業集群擠進百強

世界知識產權組織（WIPO）發布資料顯示，2025全球百強創新集群（產業聚落）排名中，「深圳-香港-廣州」超越「東京-橫...

高盛：陸微影設備落後ASML 20年

高盛報告顯示，大陸微影設備產業很可能落後荷蘭半導體裝置製造商艾司摩爾（ASML）20年。高盛指出，大陸微影設備製造商目前...

8月陸百城新房續漲 二手房價跌

8月份，大陸百城新房和二手房均價仍然保持環比「一漲一跌」的走勢。中指研究院1日發布的數據顯示，8月，中國100個城市新建...

上海10措施 夜經濟新活水

周末夜晚，地處上海市中心黃金區域的靜安寺廣場人潮湧動，2025上海夜生活節重點活動「豐盛季節」正在這裡舉辦，吸引市民遊客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。