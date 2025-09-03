陸創新聚落數量稱冠全球 24個產業集群擠進百強

世界知識產權組織（WIPO）發布資料顯示，2025全球百強創新集群（產業聚落）排名中，「深圳-香港-廣州」超越「東京-橫濱」，躍居創新集群榜首。

今年中國大陸擁有24個創新集群躋身百強，數量最多，且連續三年領先，而美國緊隨其後，有22個。

全球創新指數每年對世界各國和經濟體進行排名，其中的創新集群是指匯聚發明家、科研作者和風險資本活動，推動變革性創意誕生的地區。WIPO指出，2025年界定全球百強集群的指標有三項指標：一是側重產權組織《專利合作條約》（PCT）已公開專利申請中所列發明人的所在地；二是考慮已發表科技論文中列出的作者；三是風險資本交易地，該指標強調創業活動和創新融資。

全球創新集群及其指標占比 圖／經濟日報提供

此前，深圳-香港-廣州的創新指數連續五年居全球第二，由於今年評選將風險資本交易活動作為新指標，重塑排名格局。測算顯示，今年深圳-香港-廣州集群風險資本交易量全球占比達2.9%，東京-橫濱集群為2.2%。聖荷西-舊金山以6.9%居冠，也拉動排名上升三位，成為全球第三創新集群。

據排名榜單，三至十名的集群分別是：聖荷西-舊金山、北京、首爾、上海-蘇州、紐約市、倫敦、波士頓-劍橋、洛杉磯。

第一財經報導，WIPO總幹事鄧鴻森表示，今年納入風險資本交易活動，重新校準對創新實力的認知，結果突顯哪些集群正在將科學研究轉化為經濟成果。值得注意的是，在引入風險資本交易數量作為變量後，中美之間的差距也縮窄。

科學論文發表量前三名集群分別為北京（占全球總量的4%）、上海-蘇州（2.5%）和深圳-香港-廣州（2.4%）。PCT申請量占比最高的集群為東京-橫濱（10.3%）、深圳-香港-廣州（9%）和首爾（5.4%）。