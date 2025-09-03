陸網科巨頭投資AI不手軟 年增1.6倍 躍居營運增長核心引擎
AI業務已在大陸網科巨頭戰略布局中占據重要地位，成為拉動企業持續增長的核心引擎。隨著上市公司相繼發布財報，針對AI領域投入數據也一一浮現。據統計，今年第2季BAT（百度、阿里巴巴與騰訊）三家網科巨頭合計資本支出達人民幣616億元（約新台幣2,655億元），年增168%。
阿里今年第2季資本支出為人民幣387億元，年增220%。阿里此前曾宣布，計畫在未來三年投入超過人民幣3,800億元，用於建設雲和AI硬體基礎設施。
阿里最新財報顯示，主攻AI業務的雲智能集團，在截至今年6月30日止季度內實現營收人民幣333.98億元，年增26%。根據財報，這一增長主要由於公共雲業務增長所帶動，其中包括AI相關產品採用量的提升。
騰訊第2季研發支出增長17%至人民幣202.51億元，主要集中於加碼AI戰略的投入。同期資本支出大幅增長119%至人民幣191億元，主要用於IT基礎設施、資料中心等方面建設。
騰訊第2季營銷服務業務營收增長20%至人民幣358億元，主要歸因於AI驅動的廣告平台改進，以及微信交易生態的持續提升；金融科技及企業服務業務營收增長10%至人民幣555億元，得益於企業客戶對AI服務需求增加。
百度第2季non-online marketing（含雲業務）營收人民幣100億元，年增33%，主要得益於AI雲業務爆發，單季資本支出人民幣38億元，年增79%。
雖然騰訊與阿里都在AI技術領域持續發力投入，但兩家公司在將技術投入轉化為商業回報的路徑上存在明顯差異。
騰訊更加側重於將AI能力無縫銜接入到其社交和內容生態中，像是在內容瀏覽中提供智能關鍵詞檢索、為微信小店商家提供智能客服支持。騰訊也持續升級其混元大模型，重點增強多模態及3D生成能力。
阿里的AI戰略則是側重於構建覆蓋AI硬體與基礎設施、模型與工具開發以及上層應用的全棧技術體系，包括持續推動AI大模型能力提升、發布首款自研AI眼鏡「誇克AI眼鏡」， 並有消息稱阿里已推出自研AI推理晶片。
