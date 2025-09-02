快訊

華為首款闊折疊機Pura X 不到半年已出貨70萬台

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
華為首款闊折疊機Pura X已出貨70萬台。（取自IT之家）
華為首款闊折疊機Pura X已出貨70萬台。（取自IT之家）

華為首款闊折疊機Pura X出貨量已成功突破70萬台大關，銷售表現亮麗，Pura X是全球首款闊折疊手機，自今年3月亮相以來便備受矚目，當時開賣一周啟動量就接近10萬台，如今不到半年就賣出70萬台，震驚業界。

IT之家報導，另一個受到關注的是，華為本周將推出第二款三折疊機Mate XTs，此前其首款三折疊機截至今年上半年出貨量已逼近50萬台。

據了解，華為折疊機市場已經很穩定，傳出今年下半年將推出Mate XT小改款三折疊，Mate X7大改款雙折疊。明年Pura X闊折疊確定改款，有新屏開案；Mate XT大改款開始評估；折疊Pad開始評估，應對折疊iPad。

鈦媒體報導，Pura X是首款全面搭載HarmonyOS 5系統的手機，其獨特的16:10闊型屏設計，打破傳統折疊機形態，為使用者帶來了全新視覺體驗，展開後內屏達6.3英吋，比普通直板機顯示面積增加60%以上。

據IT之家此前報導，華為終端BG董事長余承東表示，Pura X闊折疊手機螢幕比例為16:10，主要原因是華為認為應該以用戶體驗來定義手機形態，而寬度對於閱讀體驗幫助非常大，因此16:10「闊」比例的Pura X手機應運而生。

華為Pura X系統層面的AI眼動翻頁、雙屏同顯等創新交互功能，極大提升了操作便捷性，配合紅楓原色影像系統的5000萬畫素主攝及3.5倍光學變焦，將折疊機從單純的「科技玩具」轉變為高效生產力工具。

華為在2019年發表首款折疊手機後，成為首個累計出貨量突破1,000萬台的中國品牌，今年上半年，華為以374萬台的出貨量，佔據全球折疊屏市場75%，再創歷史新高。

華為Pura X系列闊折疊手機於今年3月20日發表，新機出廠搭載鴻蒙HarmonyOS 5系統，同時首發鴻蒙AI、全新小藝，定價人民幣7,499元起。

