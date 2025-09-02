快訊

彭振聲詰問完無串證可能…柯文哲可望交保或延押？北院9月4日開訊問庭

檢查車輛出意外！十軍團士官手指遭風扇切斷 送醫「無法接回」

驚悚畫面曝光！國1南下3車追撞 1車起火駕駛燒成焦屍

聽新聞
0:00 / 0:00

確定了！ 大陸人形機器人公司宇樹科技 正式宣布第4季提交IPO申請

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸「杭州六小龍」之一的人形機器人公司宇樹科技2日宣布，預計10月至12月向大陸證券交易所提交IPO申請。（新華社）
大陸「杭州六小龍」之一的人形機器人公司宇樹科技2日宣布，預計10月至12月向大陸證券交易所提交IPO申請。（新華社）

「杭州六小龍」之一的大陸人形機器人公司宇樹科技2日指出，預計10月至12月向大陸證券交易所提交IPO申請。宇樹科技稱，四足機器人和人形機器人分別佔2024年銷售額的65%和30%。更多細節將在IPO文件中披露。

宇樹科技2日下午在社群平台Ｘ上發出聲明指出，宇樹科技一直以來都是一家民用機器人公司，目前正積極推進首次公開募股（IPO）的準備工作。根據公司計劃，預計將於2025年10月至12月間向證券交易所提交申報文件，屆時公司的相關經營數據將正式披露。

宇樹科技表示，以2024年為例，四足機器人、人形機器人和組件產品的銷售額分別佔約65%、30%和5%。其中，約80%的四足機器人被應用於研究、教育和消費領域，而剩餘的20%則用於工業領域，如檢查與消防。人形機器人完全用於研究、教育和消費領域。

宇樹科技再指，自成立以來，公司一直致力於高性能通用機器人在民用領域各行各業的應用，並在公司官網、產品手冊、合作夥伴協議及各類文件中作出明確聲明與限制。公司也提醒各方注意甄別，不應將其他公司機器人產品或第三方修改設備視為宇樹科技產品。

華爾街見聞提到，大陸證監會官網7月18日顯示，杭州宇樹科技股份有限公司已開啟上市輔導，由中信證券擔任輔導機構。根據輔導備案報告，宇樹科技董事長、實際控制人為王興興，他持有23.82%股權，並通過上海宇翼企業管理諮詢合伙企業（有限合夥）控制公司10.94%股權，合計控制公司34.76%股權。

輔導備案報告顯示，杭州宇樹科技股份有限公司成立於2016年8月26日，註冊資本額人民幣3.64億元。將在今年10至12月，對公司是否達到發行上市條件進行綜合評估，協助公司按相關規定準備首次公開發行股票並上市申請文件。

事實上，宇樹科技為IPO早已開始暗暗鋪路。在開啟上市輔導前，宇樹科技已於5月29日完成更名，同時創始人王興興也以CEO、CTO、董事、財務負責人等多重身分完成工商登記。此前，宇樹宣布已完成始於去年底的C輪融資交割，估值超人民幣百億。同時，宇樹也在做上市前的資本運作。多方資料顯示，宇樹科技在去年9輪融資後估值達人民幣80億元，推測最新估值在人民幣100億至150億元區間。

大陸人形機器人公司宇樹科技2日指出，預計10月至12月向大陸證券交易所提交IPO申請。宇樹科技稱，四足機器人和人形機器人分別佔2024年銷售額的65%和30%。更多細節將在IPO文件中披露。圖／取自宇樹科技X平台
大陸人形機器人公司宇樹科技2日指出，預計10月至12月向大陸證券交易所提交IPO申請。宇樹科技稱，四足機器人和人形機器人分別佔2024年銷售額的65%和30%。更多細節將在IPO文件中披露。圖／取自宇樹科技X平台

文件 人民幣 人形機器人

延伸閱讀

「機器人爺爺」林百里站台賀達明「登大人」 何世池盼上市有3目標

上銀打進人形機器人全球百強！打造機械關節與肌肉 還幫CoWoS搬晶圓

人形機器人運動會 百米飛人 天工機器人奪冠

達明、和椿、新漢大佬看人形機器人風向球 林茂昌：未來一年半是關鍵

相關新聞

確定了！ 大陸人形機器人公司宇樹科技 正式宣布第4季提交IPO申請

「杭州六小龍」之一的大陸人形機器人公司宇樹科技2日指出，預計10月至12月向大陸證券交易所提交IPO申請。宇樹科技稱，四...

大陸恆大清盤人要求委任接管人 調查許家印資產

中國房企巨頭恆大集團已經清盤，並已從香港交易所下市，但恆大資產事宜尚未結束。據報導，恆大香港清盤人今天要求法庭申請委任接...

中美貿易戰「休戰」 上海港8月吞吐量破502萬箱創新高

儘管中美將關稅「休戰」延長至11月初，但在中美貿易談判持續向好等因素影響下，8月份上海港集裝箱吞吐量首次突破502萬標準...

港前8月逾3300萬旅客年增12% 零售額連升3月奢侈品看俏

香港今年首八個月累計接待超過3300萬名旅客，按年增長12%，在剛過去8月份，錄得約515萬名旅客，按年增加16%，再次...

廈門→南非 首條金磚「安全智能貿易試點航線」開通

一批標記「安智貿（SSTL）」、價值人民幣525.4萬元(約73.6萬美元)的IP電話機、視訊會議終端等貨物8月31日順...

工總白皮書籲鬆綁兩岸交流 召開跨黨派兩岸國是會議

全國工業總會2日發布2025工總白皮書，針對台灣產業界問題向政府提建言。其中在兩岸政策部分以「避免誤判，尋求兩岸和平共處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。