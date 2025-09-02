中俄簽署「西伯利亞力量2號」天然氣管線興建備忘錄

快訊

中央社／ 台北2日電

俄媒報導，中國中石油公司與俄羅斯天然氣公司今天簽署興建「西伯利亞力量2號」及「東方聯盟」天然氣管線的備忘錄，且具法律約束力。同時，俄羅斯經現行「西伯利亞力量」管線對中國的供氣量，也將從每年380億立方公尺增至440億立方公尺。

俄羅斯衛星通訊社報導，上述訊息來自俄羅斯天然氣公司（Gazprom）總裁米勒（Alexey Miller）。但中國外交部發言人郭嘉昆在外媒要求證實此事時卻相對低調，僅表示關於「具體項目」，建議向中方的主管部門進行了解。

中國中石油公司與俄羅斯天然氣公司都是雙方的國有油企，掌控著兩國龐大的天然氣及石油資源。

米勒表示，根據俄羅斯、中國、蒙古國三國領導人發表的公開聲明，俄中今天簽署了「具有法律約束力」的上述天然氣管線興建備忘錄。而「西伯利亞力量2號」及「東方聯盟」管線除連結俄羅斯與中國外，都將途經蒙古國。

他說，在俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）訪問中國期間，俄羅斯天然氣公司與中國中石油簽署了商業協議。其中包括，俄羅斯經現行「西伯利亞力量」管線對中國的供氣規模，將從每年380億立方公尺增至440億立方公尺。

據報導，「西伯利亞力量2號」天然氣管線是自俄羅斯每年向中國供應500億立方公尺天然氣的計劃。而這項計劃的供氣主要條件協議，已於2015年在中國簽署。

儘管如此，綜合外媒先前報導，中國方面先前對「西伯利亞力量2號」管線的興趣，並不如俄羅斯來得高，雙方的談判多次陷入僵局，主要是中國方面的出價與俄羅斯的報價差距太大，且中國對這條管線途經的蒙古國不甚信任。

隨著俄烏戰爭2022年爆發仍陷僵局，俄羅斯始終希望興建這條管線，以挹注因戰爭及西方制裁而陷入枯竭的財政，因此加緊與中國方面展開談判。

俄羅斯 法律約束 俄烏戰爭

