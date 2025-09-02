大陸恆大清盤人要求委任接管人 調查許家印資產

中國房企巨頭恆大集團已經清盤，並已從香港交易所下市，但恆大資產事宜尚未結束。據報導，恆大香港清盤人今天要求法庭申請委任接管人，以調查、處理和披露許家印的資產。

星島網報導，恆大清盤人先前向香港高等法院提出聲請，向恆大創辦人許家印、前妻丁玉梅、恆大前行政總裁夏海鈞等人追討港幣468億元（約新台幣1840億元）股息及酬金。

報導表示，高院已下達命令，凍結許家印等人名下的600億元全球資產，同時下達資產披露令，但許家印一直拒絕執行資產披露令。

為此，清盤人今天向高院申請委任2名接管人，以調查、處理及披露許家印的資產。

據報導，許家印一方極力反對清盤人成為接管人，但承認許家印沒有執行資產披露令，並認同法庭有權任命接管人。

報導表示，法官今天在庭上表示，法庭有權授權接管人處理資產事宜，目前需時考慮雙方陳詞，將於12月2日前頒布書面判詞。