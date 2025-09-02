快訊

確定了！南投草屯明年發兒童生日禮金 每人2萬元「一路發到5歲」

怕丟臉？金正恩捨專機改搭20小時火車訪陸 原因與普亭有關

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸恆大清盤人要求委任接管人 調查許家印資產

中央社／ 香港2日電
香港高院頒令大陸大型房企恆大集團清盤。(路透)
香港高院頒令大陸大型房企恆大集團清盤。(路透)

中國房企巨頭恆大集團已經清盤，並已從香港交易所下市，但恆大資產事宜尚未結束。據報導，恆大香港清盤人今天要求法庭申請委任接管人，以調查、處理和披露許家印的資產。

星島網報導，恆大清盤人先前向香港高等法院提出聲請，向恆大創辦人許家印、前妻丁玉梅、恆大前行政總裁夏海鈞等人追討港幣468億元（約新台幣1840億元）股息及酬金。

報導表示，高院已下達命令，凍結許家印等人名下的600億元全球資產，同時下達資產披露令，但許家印一直拒絕執行資產披露令。

為此，清盤人今天向高院申請委任2名接管人，以調查、處理及披露許家印的資產。

據報導，許家印一方極力反對清盤人成為接管人，但承認許家印沒有執行資產披露令，並認同法庭有權任命接管人。

報導表示，法官今天在庭上表示，法庭有權授權接管人處理資產事宜，目前需時考慮雙方陳詞，將於12月2日前頒布書面判詞。

資產 香港 許家印

延伸閱讀

角頭為討債殺人逃24年...連兒都不知他真名 判15年刑高院今續押

中職／懸崖邊撐住了！布坎南9局完封勝 悍將揮別7連敗

恒大前行政總裁夏海鈞疑藏身加州 妻擁2400萬資產

恆大450億美元債務 現僅出售2.55億美元資產 清盤恐逾10年

相關新聞

大陸恆大清盤人要求委任接管人 調查許家印資產

中國房企巨頭恆大集團已經清盤，並已從香港交易所下市，但恆大資產事宜尚未結束。據報導，恆大香港清盤人今天要求法庭申請委任接...

中美貿易戰「休戰」 上海港8月吞吐量破502萬箱創新高

儘管中美將關稅「休戰」延長至11月初，但在中美貿易談判持續向好等因素影響下，8月份上海港集裝箱吞吐量首次突破502萬標準...

港前8月逾3300萬旅客年增12% 零售額連升3月奢侈品看俏

香港今年首八個月累計接待超過3300萬名旅客，按年增長12%，在剛過去8月份，錄得約515萬名旅客，按年增加16%，再次...

廈門→南非 首條金磚「安全智能貿易試點航線」開通

一批標記「安智貿（SSTL）」、價值人民幣525.4萬元(約73.6萬美元)的IP電話機、視訊會議終端等貨物8月31日順...

工總白皮書籲鬆綁兩岸交流 召開跨黨派兩岸國是會議

全國工業總會2日發布2025工總白皮書，針對台灣產業界問題向政府提建言。其中在兩岸政策部分以「避免誤判，尋求兩岸和平共處...

陸官媒：快遞業加速「反內捲」 核心電商區域開始加價

大陸官方近期持續在多個行業加大「反內捲」（反對惡性過度競爭）力道。中共中央機關報《人民日報》主管的財經證券類日報《證券時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。