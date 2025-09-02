中美貿易戰「休戰」 上海港8月吞吐量破502萬箱創新高

儘管中美將關稅「休戰」延長至11月初，但在中美貿易談判持續向好等因素影響下，8月份上海港集裝箱吞吐量首次突破502萬標準貨櫃，刷新歷史紀錄。

綜合澎湃新聞、解放日報報導，上港集團指出，剛剛過去的8月，上海港集裝箱吞吐量首次突破502萬標準箱，創下歷史新紀錄。作為中國第一大集裝箱港，這一數字不僅刷新了單月紀錄，也再次印證中國外貿的韌性與全球供應鏈中的樞紐地位。

根據上海海關最新數據，今年前七個月，上海市進出口總值達2.55兆元，增長3.4%。其中，7月出口增長8.5%、進口增長10.3%。今年8月，上海港迎來了「史上最忙月」，創下新紀錄。固然受傳統出口旺季、中美貿易談判持續向好等有利因素，以及7月底颱風「竹節草」過後船舶集中靠泊等多重因素影響，港口運量大幅攀升。

8月1日深夜，隨颱風影響消退，當天單晝夜吞吐量達到17萬2,181標準貨櫃，一舉打破7月21日剛創下的紀錄。此後，上海港多家分公司業績屢創新高，8月13日，洋山四期自動化碼頭晝夜吞吐量達2萬8,536標準貨櫃，刷新歷史紀錄；8月11日，羅東公司晝夜吞吐量6,514標準貨櫃，再次突破此前紀錄；同日，浦東公司晝夜吞吐量突破1萬貨櫃，創下半年新高。

上港集團生產業務部副總經理周勇稱，港口能應對高峰作業挑戰，關鍵在於數智化轉型和服務優化。「我們已實現靠離泊計劃全線上流轉，任何變化系統都會即時提示。例如阿拉伯聯合大公國阿桑特船期提前10小時，我們在僅剩7小時仍有985個箱待作業的情況下，調度三條作業路線，最終提前半小時完成。」

上海港的自動化碼頭，如洋山四期與羅涇港區，也提供作業效率支撐。數據顯示，洋山四期岸橋整體裝卸效率提升5.37%，羅涇港區外集卡平均作業效率提升近一倍。整個8月，洋山四期吞吐量超71萬標準貨櫃、羅涇港區超12.5萬標準貨櫃，雙雙刷新月度紀錄。

此外，報導稱，今年2月，馬士基與赫伯羅特成立的「雙子星」航運聯盟開始運營，上海港成為其全球航線網絡中少數主要樞紐港之一。這代表著，更多周邊國家的貨物經由上海港中轉，也進一步提升了國際中轉箱量。