工總白皮書籲鬆綁兩岸交流 召開跨黨派兩岸國是會議

全國工業總會2日發布2025工總白皮書，針對台灣產業界問題向政府提建言。其中在兩岸政策部分以「避免誤判，尋求兩岸和平共處」為主軸，並提出鬆綁兩岸交流、對兩岸挑戰研擬策略、掌握大陸變化拓多元商機、因應地緣新局強化台商輔導等四大議題、12項建議。

2025工總白皮書以「新局－立足台灣的全球經濟戰略」為題，針對「產業發展」、「能源暨環境」、「賦稅暨金融」、「勞資關係暨人力資源」、「國際經貿」、「兩岸政策」、「智慧財產權」七方面，提出35個議題，138項政策建議。其中兩岸政策部分，提出12項建議。

在鬆綁兩岸交流部分，提出三點建議：一是簡化大陸專業人士來台審查流程，回歸移民署單一窗口；二是進一步開放並鬆綁兩岸民間交流，支持並鼓勵民間團體在不違法、不涉政治前提下赴陸參與兩岸交流，同時善用民間平台與陸方溝通、協商；三是擴大社會參與兩岸政策，建議召開跨黨派「兩岸國是會議」。

在研擬應對兩岸挑戰對策上，提出兩點建議：一是加快反傾銷調查因應大陸產品低價傾銷；二是提出積極且務實的對大陸經貿政策，目前政府對陸政策偏重防禦性，難以因應快速變化國際政經環境，且應多傾聽、採納企業意見。

在掌握大陸變化拓多元市場商機方面，提出三點建議：一是加強對大陸產業趨勢研究，對於即將啟動的「十五五」規劃，政府應委由相關單位赴陸實地掌握大陸最新產經情勢與相關政策，以利精準制定對陸政策；二是客觀分析兩岸產業競合情勢，比如紅色供應鏈對台商產生挑戰，但同時也是機會；三是務實掌握大陸內需市場發展。

在因應地緣新局上，提出四點建議：一是持續評估川普2.0對兩岸經貿的影響；二是引導在陸台商轉移；三是協助台商產銷多元布局；四是強化對大陸台商輔導服務。

值得注意的是，進一步鬆綁兩岸民間交流方面共提案九次最多，引導在陸台商轉移提案七次；簡化大陸專業人士來台審查流程、加強對大陸產業趨勢研究皆提案六次。顯示前述產業界的訴求至今仍未獲明顯改善。

工總稱，響應賴總統「以對話取代對抗；以交流取代圍堵」理念，希望通過政府、企業、社會的跨界合作和多元對話，共同找出與大陸和平共處、甚至共同合作的方式，創造兩岸共存共榮的目標。

工總白皮書2024年兩岸政策建言是強調以「重建兩岸和平新格局」為主軸，累積善意、堆疊信任。

據了解，工總自2008開始發布白皮書，今年已是第18年。今年工總建議政府可從「推動危老都更，擴大內需」、「協助業者因應新局下進出口的挑戰」、「務實解決全面缺工問題」及「檢討能源政策，並穩定工業電價」四大當務之急施政。